Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме объявил о наборе в первую Открытую литературную школу. В дебютном сезоне темой станет «Россия: диалог культур» — в числе спикеров писатель Андрей Аствацатуров, лауреат Букеровской премии Михаил Елизаров, литературный критик Вадим Левенталь и другие.

Проект Открытой литературной школы стартует 15 августа. В течение двух недель в Фонтанном Доме ежедневно будут проходить встречи с современными литераторами — среди них писатель и сценарист Валерий Попов, лауреат Букеровской премии Михаил Елизаров, прозаик и литературный критик Вадим Левенталь, Наринэ Абгарян, лауреат премии имени Александра Грина, романисты Герман Садулаев, Ильдар Абузяров, Мария Ануфриева, мастер короткого рассказа Валерий Айрапетян и другие.

Курс состоит из 12 лекций и мастер-классов и адресован как профессионалам, так и всем, кто хочет познакомиться с современным литературным процессом и научиться «вдумчивому чтению» художественного текста. Перед началом каждой встречи состоится вводная лекция куратора, а также спектакль-читка фрагментов произведений. Среди тем для обсуждения — «Современный роман как диалог культур», «Ответственность писателя перед языком», «Особенности современной отечественной прозы», и «Россия как объект описания».

Проект Открытой литературной школы при Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме пройдет с 15 по 28 августа. Участие бесплатное по предварительной регистрации.