19 июля петербургские букинисты дадут старт книжной ярмарки на набережной реки Фонтанки. Оказаться на развалах потертых корешков, вклеек и вкладышах (как на берегу парижской Сены!) можно не выезжая из центра города — а также купить старые советские издания, обменять художественную литературу или просто посмотреть на открытки и репродукции.

Ярмарка организована книжным магазином KGallery совместно с петербургскими букинистами. В программе трехдневного мероприятия открытые лекции и дискуссии о книготорговле, книжной графике и букинистике, открытие новой выставки работ неизвестных ленинградских художников «Безымени» и, конечно, книги — их можно купить, обменять или забрать бесплатно.

Организаторы ярмарки признаются — для них важно, чтобы старые книги обрели новый дом. Для этого были отобраны лучшие советские издания художественной и гуманитарной литературы, альбомы по искусству, биографии и мемуары, редкие издания из профессорских квартир и частных коллекций, а также репродукции картин и старые открытки.

«Сегодня такие книги не встретить на полках новых книжных магазинов, и многие из них никогда не будут переизданы, тогда как они несут в себе огромную культурную ценность как по содержанию, так и по облику. И если Париж невозможно представить без букинистов, торгующих на берегу Сены, то Петербург в принципе невозможно представить без книг и книжных магазинов. И когда как не летом устраивать книжные развалы под открытым небом на берегу реки, разве что у нас не Сена, а Фонтанка», — рассказывают организаторы.

Ярмарка «Букинисты на Фонтанке» пройдет с 19 по 21 июля напротив галереи искусств KGallery на набережной реки Фонтанки, 24.