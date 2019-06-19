Виктор Вилисов: «Русский человек должен полюбить себя и свое тело, чтобы подготовиться к современному театру»

Уже бывший театральный критик Виктор Вилисов выпустил книгу «Нас всех тошнит. Как театр стал современным, а мы этого не заметили», которая получила премию имени Курехина и оказалась в топе продаж литературы о театре. Вилисов заработал скандальную репутацию за хлесткие тексты о русских режиссерах, критиках и спектаклях, а в этом году поставил в пермском заводском цеху собственный — «МАЗЭРАША», видеозапись которого покажет в Петербурге 29 июня. На своих публичных лекциях Виктор не говорит, а печатает текст на айпаде — и это интервью согласился дать только в телеграм-чате.

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Alexandra Generalova [23 апр. 2019 г., 14:58:00]:

Ты написал самую популярную книгу года о современном театре. Что это такое — «современный театр»? витичка вилисов [23 апр. 2019 г., 15:04:00]:

Я не знаю и не уверен, что есть человек, который адекватно на этот вопрос ответит. Потому что ответ цепляет за собой вопрос «Что такое современность?» — а это очень зыбкая категория, в искусстве позитивно заряженная, поэтому каждый понимает ее, исходя из желания быть в нее включенным, как и я. Для себя я определяю «современный театр» как театр, который не стыдно смотреть, если ты уверен, что действительно чувствуешь собственную связь со временем. Alexandra Generalova [23 апр. 2019 г., 15:10:51]:

А какие театры в Петербурге соответствуют понятию «нестыдный современный театр»? витичка вилисов [23 апр. 2019 г., 15:18:06]:

Первым в голову приходит «Театр. На вынос». Его создателей в этом году задержали прямо перед церемонией «Золотой маски». Хорошее иногда происходит на Новой сцене Александринки — между фестивалем винной культуры и корпоративом телеканала ТНТ. Если мы берем по высокой планке, то больше я никого не назову. Театральный андеграунд, который у нас есть, — это романтический взгляд на Германию 1980-х. Даже молодые режиссеры не понимают, что ставить можно не только в театральных институциях. В традиционных театрах невозможно работать, если ты не следуешь преемственности Додина/Могучего/Фокина и остальных великих мастеров, которые давят своим авторитетом.

Alexandra Generalova [23 апр. 2019 г., 15:27:26]:

Но ведь кто-то должен делать спектакли «для людей» — с известными актерами и понятным сюжетом. витичка вилисов [23 апр. 2019 г., 15:33:46]:

Я не понимаю, зачем такой театр нужен. Зачем нужен русский мейнстримный кинематограф? Он проигрывает западному по всем фронтам ровно до тех пор, пока не начинает заступать на территорию авторского кино. Так же и театр проигрывает видеостримингу и любому другому медиаконтенту на раз-два, пока не предложит что-то уникальное. Я думаю, что этот «театр для людей» сегодня работает только из-за иллюзорной уверенности, что там можно получить катарсис, — люди идут только за ним, уже подготовленные. Однако спектакли всех этих «нестыдных театров» — БДТ, Александринки, «Приюта комедианта», «Скорохода» — на самом деле не организуют катарсиса, у них просто нет инструментов для этого. Но прокладка в виде вот этого заведомого заблуждения между зрелищем и реципиентом помогает этому театру функционировать. А сходить «на актера» — такой же ритуал, как «сходить на лекцию послушать умного человека». К осознанному культурному потреблению и жизни театра это не имеет никакого отношения.

Сходить в театр «на актера» — такой же ритуал, как «сходить на лекцию послушать умного человека». К осознанному культурному потреблению и жизни театра это не имеет никакого отношения.

Alexandra Generalova [23 апр. 2019 г., 16:09:34]:

В Эрмитаже несколько лет назад прошла выставка Яна Фабра, которая вызвала грандиозный скандал, его театральные работы в записи показывать даже не решились из-за возможной агрессивной реакции публики. Как русскому человеку морально подготовиться к шокирующему театру? витичка вилисов [23 апр. 2019 г., 16:16:28]:

Полюбить наконец себя. Открыть глаза, проявить минимальное любопытство к миру. Фабр — это абсолютно обычный театр, уже немножко пыльный, там ничего шокирующего нет, в отличие от Ромео Кастеллуччи, которого даже мне местами жутко смотреть. Театр Фабра про любовь и тело. Когда русский человек полюбит свое тело, тогда будет морально готов к такому театру. Ну и не надо ждать от театра нарратива и сообщения. Литература и литературоцентричный театр, который так дорог русскому зрителю, — про формирование дистанций, про фикцию, про отчуждение, в отличие от театра перформативного, которым занимается Фабр. Он как раз про настоящий момент, про умение жить и быть с самим собой и с другими, про отсутствие расстояния. Я думаю, что неприятие современного театра в России связано с политическими и социальными причинами сильнее, чем кажется на первый взгляд.

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Alexandra Generalova [23 апр. 2019 г., 16:24:02]:

Ты публикуешься в федеральных СМИ, твои тексты вызывают скандал и резонанс. Как вышло, что ты стал самым медийным театральным критиком в стране? витичка вилисов [23 апр. 2019 г., 16:25:06]:

Я веселый просто. Думаю, дело в этом. Alexandra Generalova [23 апр. 2019 г., 16:26:05]:

Веселый, но всех бесишь. Почему тебя ненавидят критики и режиссеры?



витичка вилисов [23 апр. 2019 г., 16:38:57]:

Думаю, причина в том, что я указываю на реальные болевые точки индустрии и использую агрессивный язык в отношении сообщества, где сложилась модель цеховой солидарности — никто никого поругать не может. Заслуженные критики с удовольствием разносят гастрольные спектакли иностранных режиссеров, но сделать то же самое с российскими — табу. Результаты такой практики зловещие. В театрах и театральных вузах процветает насилие, молодых художников и режиссеров обманывают на каждом шагу, в некоторых региональных театрах актеры — буквально в рабстве у директоров. В новосибирском «Старом доме» новый главреж довел актрису до истерик и увольнения, говоря ей о том, что нужно срочно похудеть, — ее коллеги смотрят на это как на норму. Об этом никто не пишет: мы театральные критики и занимаемся искусством. Ломаются жизни кучи молодых и немолодых людей, ну занимайтесь дальше искусством.

В театрах и театральных вузах процветает насилие, молодых художников и режиссеров обманывают на каждом шагу, в некоторых региональных театрах актеры — буквально в рабстве у директоров.

Alexandra Generalova [23 апр. 2019 г., 16:46:35]:

Как будто в других областях культуры иначе? Вообще, что это за фигура такая сейчас — критик? витичка вилисов [23 апр. 2019 г., 16:56:22]:

Я не знаю. Я закончил с критическими текстами как основным занятием и стал сам делать спектакли. Функция критики для меня непонятна, она замутнена теми критиками, что работают с театром сейчас: они беззубо пересказывают в своих текстах происходящее на сцене. В марте я сделал в Перми семичасовой спектакль «МАЗЭРАША» — мне не приходило в голову звать на него критиков или блогеров. Креативный импульс в пространстве случился вне зависимости от присутствия тех, кто об этом напишет или проанализирует. Мы сделали отличную видеозапись спектакля на восемь камер и покажем ее в кино в Москве и Петербурге. Никакой принципиальной разницы — увидит это сто человек или тысяча — нет. Конечно, необходим мощный критический поворот, но я не знаю, в какую сторону. Alexandra Generalova [23 апр. 2019 г., 17:00:04]:

Вилисову-режиссеру не важно признание публики и мнение критики? витичка вилисов [23 апр. 2019 г., 17:02:04]:

Мне двадцать четыре года, я бы для начала хотел разобраться, как сделать что-то, что удовлетворит меня самого.

Бани «Гигант» Ул. Зои Космодемьянской, 7 Бани «Гигант» были построены в 1930 году и стали крупнейшими для своего времени — они были рассчитаны на 4000 посещений в день, на плоской крыше здания предполагалось устроить солярий, а во дворе — открытый бассейн. Архитектор Александр Никольский сделал акцент на двух концентрических полуцилиндрах в угловой части здания. Памятник конструктивизма, возведенный частично из силикатного кирпича, а частично из старого кирпича, постепенно разрушается.