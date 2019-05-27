В 2019 году в Петербурге проведут два фестиваля «День Д» — один из них московский

В 2019 году финансирование на фестиваль «День Д», посвященный памяти писателя Сергея Довлатова, получили сразу две организации — Дом культуры Льва Лурье и московский журнал «Октябрь». Оригинальный «День Д» в этом году получил ровно 1,5 миллиона рублей, столичные организаторы немногим меньше — 1 миллион 454 тысячи. Лурье считает такое положение дел «рейдерским захватом»: «Должны ли мы теперь все наши праздники отдавать московским людям? Может быть, «Алые паруса» и День города тоже будут проводить они? А также и Бессмертный полк, и читать имена погибших в блокаду?», — рассуждает историк.

Лурье подчеркивает — если Иосиф Бродский какое-то время жил в столице, то Довлатов не имеет к Москве никакого отношения. «Он родился в Уфе, его именем названа улица в Нью-Йорке. Почему московские люди занимаются нашей повесткой? Пусть занимаются Веничкой Ерофеевым. Фестиваль появился не на пустом месте. Сначала был снятый для «Пятого канала» фильм «Сергей Довлатов». После выхода этой картины Валентина Матвиенко к 70-летию писателя одобрила установку мемориальной доски писателю на улице Рубинштейна. Затем мы с Анной Коваловой выпустили книжку про Довлатова, а затем с Анастасией Принцевой задумали фестиваль, потому что накануне 75-летия Довлатова власть совершенно не чесалась. Мы дважды с огромным трудом сделали этот проект на краудфандинговые средства, с депутатом Сергеем Боярским добились того, что на улице Рубинштейна появился памятник Сергею Донатовичу. В 2018 году мы сосредоточились на проекте «День памяти», а в 2019-м впервые подали заявку на получение субсидии на «День Д» в комитет по культуре. И вдруг оказалось, что половину средств получат москвичи», — рассказал «Фонтанке» историк.

Главный редактор литературно-художественного журнала «Октябрь» Ирина Барметова возразила. Она напомнила, что в 1987 году журнал первым в СССР опубликовал произведение Довлатова, а главной причиной подачи заявки на проведение фестиваля назвала его «перерыв» в 2018 году — тогда «День Д» в Петербурге не проводился по причине занятости Лурье в другом проекте. «Этим занималась я, состояла в переписке с Сергеем Донатовичем. «Октябрь» и я, в частности, много сделали для возвращения русской зарубежной литературы, например, впервые опубликовали Набокова. Я не собиралась ничего отбирать и приватизировать. Но мне стало жаль, что такая вещь умирает. К тому моменту, как я решила обратиться в комитет по культуре, сайт «Дня Д» не обновлялся, там никаких движений не было»», — рассказала она. Барметова также добавила, что с историком связывалась — она предлагала «дополнить друг друга» и организовать встречи с литераторами из Москвы.