В Петербурге пройдет первый международный фестиваль «Бродский фест»

24 мая в Петербурге стартует первый международный фестиваль «Бродский фест» . Трехдневную программу мероприятия составят кинопоказы, спектакли и встречи с писателями на различных площадках города — в том числе открытие фестиваля на Санкт-Петербургском книжном салоне, где состоится презентация книг-биографий об Иосифе Бродском.

Приглашенными участниками фестиваля станут члены совета Фонда создания музея Иосифа Бродского Михаил Мильчик и Яков Гордин, поэты Сергей Гандлевский, Бахыт Кенжеев, Сергей Стратановский, Дмитрий Воденников, Максим Амелин, литературоведы Игорь Волгин, Валерий Шубинский, Юрий Левинг, пианист Елизавета Леонская, режиссер Рома Либеров, главный редактор журнала «Сноб» Сергей Николаевич и многие другие. А в квартире Бродского в Доме Мурузи на Литейном проспекте, 24 состоится литературная конференция «Поэт есть средство существования языка» — с участием филологов и мастеров слова.

Организаторы «Бродский фест» — один из старейших в России «толстых» литературно-художественных журналов «Октябрь». За три дня проведения фестиваля состоятся многочисленные кинопоказы, спектакли, концерты, встречи с писателями, диалоги и дискуссии на Новой сцене Александринского театра, а также «Открытый микрофон» в саду Фонтанного дома, на котором каждый желающий поэт и прозаик сможет зачитать свои произведения со сцены.

«Первый международный фестиваль «Бродский фест» задуман не помпезным праздником поэта Бродского. Сам Бродский, по словам его друзей, сторонился таких торжеств. «Бродский фест» — это фестиваль современной русской культуры.В следующем году Бродскому — 80 лет. Надеемся, что нынешний фестиваль послужит трамплином к созданию яркого, постоянно меняющегося пространства Бродского», — рассказывают в пресс-службе Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, который станет одной из площадок для проведения фестиваля.

«Мне кажется, Иосиф Бродский как явление принадлежит не только Петербургу, но и русской, и международной литературе. Поэтому локального отношения к нему нет ни у кого, в том числе и у петербуржцев. И Фонд создания музея Иосифа Бродского, и друзья поэта, и петербургские музеи провели огромную работу, чтобы увековечить память Бродского и понять его творчество. Мне захотелось внести свою лепту. Возможно, фестиваль станет трамплином к восьмидесятилетию поэта, которое будет праздноваться в следующем году», — делится «Фонтанке» Ирина Барметова, главный редактор журнала «Октябрь».

Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее стало известно, когда в Петербурге откроется музей Бродского. Пространство включит в себя несколько функциональных зон. В 2018 году создатели приобрели квартиру, в которой будет зона временных выставок. В этом же помещении появится книжное кафе.