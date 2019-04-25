В Москве опубликовали длинный список «Большой книги»

Глава Совета экспертов премии «Большая книга» Михаил Бутов на пресс-конференции огласил длинный список номинантов. Об этом сообщают РИА Новости.

«Нынешний год не был похож ни на какой вообще. Не так просто объяснить почему. Был высокий процент книг, которые заслуживают рассмотрения, было очевидно, что в этом году практически не представлены наши литературные титаны», — прокомментировал список глава.

По его словам, эксперты стараются выбрать как можно больше книг, но в этот раз все было сложнее, чем обычно: оказалось, что заявлено слишком много достойных оказаться в списке, и все они сильно отличаются друг от друга: «В длинном списке два пост-апокалипсиса, есть книжка про котика, есть книга про собак и есть про попугайчика, а также еще одна про разных зверей» — поделился эксперт.

В длинном списке 41 произведение. Среди них: «Остров Сахалин» Эдуарда Веркина, «Брисбен» Евгения Водолазкина, «Все, способные дышать дыхание» Линор Горалик, биография «Венедикт Ерофеев: посторонний» Олега Лекманова, Михаила Свердлова, Илья Симановского, «Небесный почтальон» Александры Николаенко, «Тайные виды на гору Фудзи» Виктора Пелевина, «Опосредованно» Алексея Сальникова, «Дни Савелия» Григория Служителя, «Время колоть лед» Чулпан Хаматовой и Екатерины Гордеевой, «Дети мои» Гузель Яхиной, «Калечина—Малечина» Евгении Некрасовой и другие.

В состав Совета экспертов этого года вошли ответственный секретарь журнала «Знамя» Елена Холмогорова, член редколлегии журнала «Новый мир» Ольга Новикова и другие. Короткий список награды объявят в июне.

В декабре 2018 года первое место заняла Мария Степанова с произведением «Памяти памяти». Второе место досталось Александру Архангельскому («Бюро проверки»). Третье место и приз читателей получил роман «Июнь» Дмитрия Быкова. Приза за вклад в литературу была удостоена Людмила Петрушевская.