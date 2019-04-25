В архиве Энтони Берджесса нашли продолжение «Заводного апельсина»

В архиве Энтони Берджесса, автора культового романа-антиутопии «Заводной апельсин» нашли продолжение книги — 200-страничный сиквел романа под названием A Clockwork Condition («Заводное состояние»). Об этом сообщает «Рамблер».

Продолжение было написано в 1971 году, как ответ на экранизацию «Заводного апельсина» Стэнли Кубриком, которой Энтони был крайне недоволен. В 1993 году, незадолго до своей смерти, он описывал новый роман, как «основное философское утверждение о современном состоянии человека».

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Valentino сняли кампейн по мотивам «Заводного апельсина» Кубрика.