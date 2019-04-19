Владимиру Набокову – 120 лет, но его музей на Большой Морской закрыт на неопределенный срок. Почему?
22 апреля исполняется 120 лет со дня рождения писателя Владимира Набокова. Большую часть своей жизни он провел не в России, но всего один дом называл своим – это особняк на Большой Морской, 47, который до революции принадлежал его семье целиком. С 1999 года там находится музей, однако меньше, чем за месяц до памятной даты, он прекратил работу на неопределенный срок. Из-за этого оказалась под вопросом судьба наследства единственного сына писателя – 300 коробок с письмами, личными вещами и книгами. «Собака.ru» разобралась в ситуации.
Как в здании на Большой Морской появился музей
Еще в 1997 году на здании, где родился и провел первые 17 лет жизни один из главных писателей XX века Владимир Набоков, не было даже таблички. При чем для него это место осталось «Единственным в мире домом» – всю жизнь Набоков снимал жилье.
В 1998 году, в преддверии столетия писателя, первый этаж арендовал Набоковский фонд, возглавляемый тогда Андреем Битовым. Негосударственный музей заработал в 1999-м, тогда здесь почти не было экспонатов, но со временем предметы удалось собрать: их передавали родственники писателя, знакомые, коллекционеры, а, например, коллекцию бабочек подарил Музей сравнительной зоологии Гарвардского университета. Появилась здесь и большая библиотека, открытая для посетителей.
Как музей стал частью СПбГУ
Как рассказала директор музея Татьяна Пономарева: «У создателей музея были наивные надежды, что он будет существовать на спонсорские деньги». Аренду фонд не платил, а когда договор в 2002 году закончился, глава музея исчез. Постоянный источник финансирования найти не удалось, долги множились. В ответ на просьбу сделать учреждение государственным комитет по культуре предложил передать коллекцию Музею литературы ХХ века и работать как его филиал. Руководители музея отказались, испугавшись, что дом на Большой Морской просто закроют.
В 2008 году музей стал частью Факультета филологии и искусств СПбГУ, после этого ему удалось погасить долг, увеличить коллекцию и начать реставрацию помещений. Однако вскоре у музея и вуза начались противоречия. Юлия Купина, советник первого проректора СПбГУ по вопросам развития музейной деятельности уверена: «Ни один музей в стране не финансируется полностью за счет бюджетных средств. Общая тенденция всех институций культуры — сокращение бюджетного финансирования. За счет чего работать и развиваться? За счет поддержки фондов, за счет спонсорской помощи и партнерских проектов. За последние годы сотрудники СПбГУ, работающие в Музее Набокова, не подали заявки ни на один грант или программу».
В декабре 2018 года СМИ сообщали, что в музее Владимира Набокова работают два человека. Татьяна Пономарева рассказывала: «За последний год по непонятным для меня причинам музей довели до кризиса. У нас всегда было немного сотрудников, работали четверо, все — очень профессиональные. Неожиданно им сократили в два, а то и три раза премиальную часть выплат, люди стали увольняться. Руководство потребовало открыто выставлять музейные экспонаты при отсутствии в помещении смотрителей и сигнализации». В СПбГУ заявили, что премиальные выплаты урезали из-за «пассивности» работников.
Закрытие музея
До 2010 года второй и третий этажи занимала редакция газеты «Невское время», но потом она переехала, и на фасаде появилась табличка: «Детская музыкальная школа имени Д.С. Бортнянского». Также государственному учреждению принадлежит цокольный этаж, однако детей здесь нет – все эти годы идут строительные работы.
О ремонте Татьяна Пономарева говорит: «Однажды я видела, как рабочие выносили из здания разобранный набоковский паркет. Другой раз — как сбивали палкой старинную лепнину. А несколько лет назад под паркетом нашелся обрывок письма, адресованного матери писателя Елене Ивановне Набоковой, и еще несколько незначительных предметов. Нам их показали, убедились, что они настоящие. Никакой ценности, кроме музейной, они не имеют. Тем не менее через какое-то время находки появились на Avito с заголовком: «Артефакты из дома Набоковых, 1 миллион рублей». После того, как мы подняли панику, объявление исчезло, но письмо и предметы с тех пор больше никто не видел».
3 апреля 2019 года стало известно, что на доме Владимира Набокова появился листок-объявление «музей закрыт до окончания ремонта здания». Эта бумага висит на двери и сегодня, к юбилею открыть музей точно не удастся, сотрудники музея-усадьбы «Рождествено», также некогда принадлежавшей семье Набокова, рассказали «Собака.ru», что часть экспонатов с Большой Морской к памятной дате временно переедет к ним.
Как рассказала «Собака.ru» пресс-служба вуза: «В помещениях, не занимаемых СПбГУ, ведется ремонт по решению городских властей, который, несомненно, влияет на работу Музея. Сотрудники регулярно принимают меры для ликвидации аварий (протечки, осыпание штукатурки, отключение отопления, запыление), происходящих в результате работ». 5 марта ремонт без предупреждения начали в подвальном помещении, так что «создалась опасность повреждения исторических интерьеров и музейных коллекций из-за сильного загрязнения помещений Музея строительной пылью». Когда музей снова откроет двери, неизвестно, СПбГУ заявляет, что «дата открытия будет определена после получения официального уведомления о завершении работ».
Администрация Адмиралтейского района сообщала, что помещения «закреплены за школой и будут использоваться для осуществления образовательной деятельности», на работы потрачено уже 82 миллиона рублей, закончить их планируют в 2020 году.
Наследство Дмитрия Набокова
В 2012 году умер единственный сын Владимира Набокова, не оставивший наследников, Дмитрий. Еще при жизни он заявлял о желании передать архив отца петербургскому музею. В 2019 году стало известно, что международный Литературный фонд Владимира Набокова выполнил все юридические формальности и вступил в права владения 300 коробок, которые готов отправить на родину писателя. Однако передавать их некуда – даже если музей все же откроется, одного этажа для размещения коллекции не хватит.
«Фонтанка» рассказывала о содержимом коробок: там находятся личные вещи, документы, ранее не публиковавшиеся фотографии, книги из библиотеки писателя. Особый интерес представляют письма Набокова Александру Солженицыну и издания Марселя Пруста с пометками на полях.
Фонд Набокова направил письмо в Министерство культуры, которое в качестве экспертов подключило к обсуждению Литературный музей имени Владимира Даля, на этом дело застопорилось. Дар, который сейчас находится в Швейцарии, ждет до 31 декабря 2019 года, после этого его могут отдать кому-нибудь вне России. 11 марта группа культурных деятелей, в том числе режиссер Александр Сокуров, актер Олег Басилашвили, художник Михаил Шемякин, обратились в Минкульт с просьбой помочь музею.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что наследство могут принять в «Рождествено», однако сотрудники усадьбы рассказали, что соответствующих переговоров ни с кем не вели. Более того, усадьба нуждается в реставрации и с большой вероятностью будет закрыта в 2020 году на срок около трех лет.
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