Писатель Вадим Левенталь откроет книжный магазин «Во весь голос» с лекциями, зоной для чтения и кофе

Идея возникла около года назад, но фаза активной подготовки — это где-то последние полгода: мы вместе с Натальей Треушниковой (президент Союза охраны психического здоровья и владелец «Во весь голос») искали помещение, разрабатывали проект, сейчас заканчивается ремонт, и в мае магазин откроется. Дизайн помещения для нас сделал художник Дмитрий Провоторов.

Уже в конце мая на Маяковского, 19 откроется книжный магазин «Во весь голос». Его владельцы решили назвать его именно так, потому что двери магазина будут располагаться прямо напротив памятника Маяковскому. «Собака.ru» пообщалась с одним из организаторов «Во весь голос» Вадимом Левенталем и узнала, что именно они готовят для любителей книг.

Про концепцию.

Это будет независимый интеллектуальный книжный. Книги для молодых, образованных, много читающих людей — в Петербурге таких очень много, а книжных для них очень мало. Мы со своими особенностями встроимся в контекст, в котором уже существуют наши друзья — «Подписные издания», «Порядок слов», «Все свободны» — вы все их знаете. Более развлекательно, чем у «Всех свободных», более литературно, чем у «Порядка слов» и не так тесно, как в «Подписных». У нас можно будет посидеть полистать книги, выпить кофе, назначить встречу или почитать перед бар-хоппингом на Некрасова. Кроме того, у нас будет довольно большой удобный лекционный зал и плотная сетка мероприятий — презентации, встречи, лекции и многое другое. Кстати, кофе для нас делает Эдуард Мурадян.

Про книги.

Главное, что будет отличать наш ассортимент — это упор на психологию, психиатрию, психоанализ. Будет очень много книг по теме: от сугубо научных до совсем уж популярных. Ну и, само собой, много лекций, которые мы будем организовывать совместно с Союзом охраны психического здоровья.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Вадим Левенталь запускает именную литературную серию — не в силах дождаться выхода первого тома, мы заглянули на его книжную полку и узнали все подробности.