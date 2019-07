Джоанна Стингрей готовит к выпуску вторую книгу о музыке в Ленинграде «Стингрей в Зазеркалье»

Новая книга Джоанны Стингрей «Стингрей в Зазеркалье» станет продолжение истории о приключениях молодой американской девчонки в СССР — стране, которую она сама называла «Страной Чудес». Стингрей много раз приезжала в СССР в 1980-х годах, подолгу жила в стране, была знакома со многими рок-музыкантами и сотрудничала с ними. Благодаря ее стараниям Ленинградский рок-клуб получил в подарок целую партию инструментов и аппаратуры, а также стал известен на Западе — после издания в Америке сборника Red Wave — Four Underground Bands from the USSR.

В марте на пресс-конференции, посвященной выпуску книги Джоанны Стингрей «Стингрей в Стране Чудес», писатель рассказала, что уже пишет вторую работу. По словам автора, часть книги посвящена рок-барду Александру Башлачеву. Переводить ее будет Алекс Кан. Представители издательства уже ведут переговоры.

Напомним, первая книга Джоанны Стингрей «Стингрей в Стране Чудес» вышла 28 марта. Переводчиком книги «Стингрей в Стране Чудес» выступил Александр Кан — он снабдил издание довольно обширным аппаратом примечаний и комментариев, так как многие имена, топонимы и факты как из советских, так и из американских реалий 80-х годов сегодняшнему читателю неизвестны, а знание их важно для понимания исторического контекста.