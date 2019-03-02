Джоанна Стингрей выпускает книгу «Стингрей в Стране Чудес» — истории первого западного продюсера «Кино», «Алисы» и «Аквариума»
В издательстве АСТ nonficion выходит книга американской панк-певицы и актрисы Джоанны Стингрей «Стингрей в Стране Чудес». Поколению нового тысячелетия она мало знакома, но для российских мэтров рока личность культовая, а для его петербургской школы почти муза — в 80-е годы прошлого столетия Стингрей стала первым западным продюсером групп «Кино», «Алиса» и «Аквариум».
В СССР Стингрей приехала во время уже позднего застоя, не знала ни слова по-русски, но это не помешало ей познакомиться с ленинградским рок-клубом, проникнуться андеграундной музыкой того времени и затем нелегально вывозить записи представителей подпольной сцены за пределы страны, чтобы их услышал весь мир.
«Стингрей в Стране Чудес» — истории молодой американки, которая вывела рок-музыку СССР из подполья. С ее помощью на западе услышали о Борисе Гребенщикове и Викторе Цое, Каспаряне и Курехине, Кинчеве и Новикове, группе «Африка» и Коле Васине — Стингей записала двойной альбом Red Wave. Four Underground Bands from the USS, рассказавший миру о существовании русского рока.
Переводчиком книги «Стингрей в Стране Чудес» выступил Александр Кан — он снабдил издание довольно обширным аппаратом примечаний и комментариев, так как многие имена, топонимы и факты как из советских, так и из американских реалий 80-х годов сегодняшнему читателю неизвестны, а знание их важно для понимания исторического контекста.
Книга Джоанны Стингрей «Стингрей в Стране Чудес» выйдет 28 марта.
Джоанна Стингрей
«Стингрей в Стране Чудес»:
Я навсегда остаюсь безмерно благодарна Борису Гребенщикову — за то, что он помог мне стать тем, кем я стала, и в наивной молодости дал мне цель жизни. Мне несказанно повезло оказаться у него под крылом, его тепло питало и питает мою собственную работу и мою любовь. Виктору Цою, самому настоящему другу, подарившему мне дружбу, о которой каждый из нас может только мечтать. Его честность, его смех, его доброта навсегда остаются со мной, а крылья его навсегда обнимают солнце над Санкт-Петербургом.
Сергею Курехину — моему «Капитану», моему «Папе», который вдохновил меня на жизнь с огнем в крови и с желанием крушить барьеры. Он научил меня не бояться Вселенной и нисходящих на нас из нее огромных мечтаний. Всем моим культурным TOVARISHEES. Спасибо вам за то, что вы открыли для меня настоящую свободу и наполнили мое сердце и мою душу самыми величественными красками. Вы окружили меня радостью, творчеством и любовью, которые и по сей день переполняют и вдохновляют меня. МИР И РОК-Н-РОЛЛ!!!
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