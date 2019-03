Джоанна Стингрей выпускает книгу «Стингрей в Стране Чудес» — истории первого западного продюсера «Кино», «Алисы» и «Аквариума»

В СССР Стингрей приехала во время уже позднего застоя, не знала ни слова по-русски, но это не помешало ей познакомиться с ленинградским рок-клубом, проникнуться андеграундной музыкой того времени и затем нелегально вывозить записи представителей подпольной сцены за пределы страны, чтобы их услышал весь мир.

«Стингрей в Стране Чудес» — истории молодой американки, которая вывела рок-музыку СССР из подполья. С ее помощью на западе услышали о Борисе Гребенщикове и Викторе Цое, Каспаряне и Курехине, Кинчеве и Новикове, группе «Африка» и Коле Васине — Стингей записала двойной альбом Red Wave. Four Underground Bands from the USS, рассказавший миру о существовании русского рока.

Переводчиком книги «Стингрей в Стране Чудес» выступил Александр Кан — он снабдил издание довольно обширным аппаратом примечаний и комментариев, так как многие имена, топонимы и факты как из советских, так и из американских реалий 80-х годов сегодняшнему читателю неизвестны, а знание их важно для понимания исторического контекста.

Книга Джоанны Стингрей «Стингрей в Стране Чудес» выйдет 28 марта.