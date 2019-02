Неизвестные произведения Сэлинджера будут опубликованы — этим займется сын писателя

Почти полвека после последней публикации в 1965 году Сэлинджер прожил отшельником, скрываясь от любопытных глаз в городе Корниш, штат Нью-Гэмпшир, где и скончался. Его сын Мэтт Сэлинджер рассказывает, что писатель преднамеренно ограничил себя от общения с окружающими, чтобы ничто не отвлекало его от работы над произведениями. Он мог остановить машину и съехать к обочине, чтобы записать идею будущего рассказа, в доме повсюду лежали блокноты для записей.

После смерти писателя в 2010 году права на рукописи перешли к его сыну Мэтту и вдове — Колин О’Нил. С 2011 года они вместе работают над рукописями и продумывают их дальнейшую публикацию. Мэтт Сэлинджер также намекнул, что в рукописях встречаются истории про семью Глассов, известную по рассказам «Хорошо ловится рыбка-бананка», «Фрэнни и Зуи», «Выше стропила, плотники», «Симор: Введение», а также добавил, что поздние произведения имеют «нелинейное развитие».

«Он завещал мне собрать все воедино, зная, что масштаб работы потребует много времени. Он 50 лет писал в стол, речь идет об огромном объеме рукописей. Так что дело не в нежелании или утаивании: как только материал будет готов, мы его опубликуем», — рассказал Мэтт Сэлинджер в интервью изданию. По его подсчетам, процесс может растянуться на долгие годы, но он надеется, что неизвестные рукописи увидят свет в ближайшие десять лет.

Первые серьезные произведения Джерома Дэвида Сэлинджера были опубликованы в журнале The New Yorker во второй половине 1940-х годов, но писать и публиковаться американский писатель начал еще до начала Второй Мировой войны. Слава пришла к нему после издания романа «Над пропастью во ржи» в 1951 году. Как отметил критик The New York Times в некрологе писателю, его юный главный герой Холден Колфилд «стал самым известным американским прогульщиком после Гекльберри Финна».