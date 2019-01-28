Литературная премия «Нацбест-2019» опубликовала лонг-лист номинантов
Литературная премия «Национальный бестселлер» представила лонг-лист номинантов на 2019 год. В него вошли 46 произведений. Этот список гораздо короче, чем был в прошлом году.
«Мы ощутимо сократили число экспертов, потому что с номинированными год назад без малого семьюдесятью книгами наше жюри из двадцати человек справиться не то чтобы не смогло — смогло, конечно, но все-таки на пределе своих возможностей. Меньше книг в Длинном списке — меньше случайных номинаций, только самые важные новинки — больше внимания каждой книге: вот формула нынешнего сезона», — говорит секретарь оргкомитета премии Вадим Левенталь
Список номинантов:
Влад Ридош — «Пролетариат»
Ольга Столповская — «Ненавижу эту сучку»
Елизавета Александрова-Зорина — «Треть жизни мы спим»
Александра Николаенко — «Небесный почтальон Федя Булкин»
Елена Минкина-Тайчер — «Белые на фоне черного леса
Юлия Краковская — «Все сложно
Артемий Леонтьев — «Варшава, Элохим!
Александр Бушковский — «Рымба
Антон Секисов — «Реконструкция. Рукопись
Мария Каменецкая — «Счастливые люди. Рукопись
Григорий Служитель — «Дни Савелия»
Эдуард Веркин — «Остров Сахалин»
Гузель Яхина — «Дети мом»
Наринэ Абгарян — «Дальше жить»
Анна Немзер. — «Раунд»
Дмитрий Воденников — «Воденников в прозе»
Александр Етоев — «Я буду всегда с тобой»
Ксения Букша — «Открывается внутрь»
Нина Дашевская — «День числа Пи»
Наум Ним— «Юби»
Владимир Козлов — «Lithium»
Александр Етоев — «Я буду всегда с тобой»
Алексей Поляринов — «Центр тяжести»
Дмирий Дергачев — «Папиросы. Рукопись»
Дмитрий Лиханов — «BIANCA»
Татьяна Леонтьева — «Татьяна, 30 лет, Овен»
Николай В. Кононов — «Восстание»
Павел Крусанов — «Яснослышащий»
Александр Гальпер — «Счастливые люди»
Дмитрий Гаричев — «Мальчики. Октябрь»
Елена Одинокова — «Славянские отаку»
Арина Обух — «Муха имени Штиглица»
Марта Антоничева — «1003-й свободный человек»
Михаил Трофименков — «XX век представляет. Кадры и кадавры»
Александр Снегирев — «Призрачная дорога»
Андрей Рубанов — «Финист Ясный Сокол»
Диана Машкова — «Меня зовут Гоша. История сироты»
Михаил Однобибл, Вероника Кунгурцева — «Хроники колонии»
Марина Ахмедова — «Камень, девушка, вода»
Рина Гонсалес Гальего — «Субботняя свеча в Ираке, или Операция «Микки Маус»
Ксения Венглинская — «Сад запертый»
Александр Пелевин — «Четверо»
Евгения Некрасова — «Калечина-малечина»
Николай В.Кононов — «Восстание»
Александр Строганов — «Стравинский»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.