Литературная премия «Нацбест-2019» опубликовала лонг-лист номинантов

Литературная премия «Национальный бестселлер» представила лонг-лист номинантов на 2019 год. В него вошли 46 произведений. Этот список гораздо короче, чем был в прошлом году.

«Мы ощутимо сократили число экспертов, потому что с номинированными год назад без малого семьюдесятью книгами наше жюри из двадцати человек справиться не то чтобы не смогло — смогло, конечно, но все-таки на пределе своих возможностей. Меньше книг в Длинном списке — меньше случайных номинаций, только самые важные новинки — больше внимания каждой книге: вот формула нынешнего сезона», — говорит секретарь оргкомитета премии Вадим Левенталь