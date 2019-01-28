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Литературная премия «Нацбест-2019» опубликовала лонг-лист номинантов

Литературная премия «Национальный бестселлер» представила лонг-лист номинантов на 2019 год. В него вошли 46 произведений. Этот список гораздо короче, чем был в прошлом году. 

«Мы ощутимо сократили число экспертов, потому что с номинированными год назад без малого семьюдесятью книгами наше жюри из двадцати человек справиться не то чтобы не смогло — смогло, конечно, но все-таки на пределе своих возможностей. Меньше книг в Длинном списке — меньше случайных номинаций, только самые важные новинки — больше внимания каждой книге: вот формула нынешнего сезона», — говорит секретарь оргкомитета премии Вадим Левенталь 

 

 

Список номинантов:

 

Влад Ридош — «Пролетариат»

Ольга Столповская — «Ненавижу эту сучку»

Елизавета Александрова-Зорина — «Треть жизни мы спим»

Александра Николаенко — «Небесный почтальон Федя Булкин»

Елена Минкина-Тайчер — «Белые на фоне черного леса

Юлия Краковская — «Все сложно

Артемий Леонтьев — «Варшава, Элохим!

Александр Бушковский — «Рымба

Антон Секисов — «Реконструкция. Рукопись

Мария Каменецкая  — «Счастливые люди. Рукопись

Григорий Служитель  — «Дни Савелия»

Эдуард Веркин  — «Остров Сахалин»

Гузель Яхина  — «Дети мом»

Наринэ Абгарян  — «Дальше жить»

Анна Немзер. — «Раунд»

 Дмитрий Воденников — «Воденников в прозе»

Александр Етоев — «Я буду всегда с тобой»

Ксения Букша — «Открывается внутрь»

Нина Дашевская — «День числа Пи»

Наум Ним— «Юби»

Владимир Козлов — «Lithium»

Александр Етоев — «Я буду всегда с тобой»

Алексей Поляринов — «Центр тяжести»

Дмирий Дергачев — «Папиросы. Рукопись»

Дмитрий Лиханов — «BIANCA»

Татьяна Леонтьева — «Татьяна, 30 лет, Овен»

Николай В. Кононов — «Восстание»

Павел Крусанов — «Яснослышащий»

Александр Гальпер — «Счастливые люди»

Дмитрий Гаричев — «Мальчики. Октябрь»

Елена Одинокова — «Славянские отаку»

Арина Обух — «Муха имени Штиглица»

Марта Антоничева — «1003-й свободный человек»

Михаил Трофименков — «XX век представляет. Кадры и кадавры»

Александр Снегирев — «Призрачная дорога»

Андрей Рубанов — «Финист Ясный Сокол»

 Диана Машкова — «Меня зовут Гоша. История сироты»

Михаил Однобибл, Вероника Кунгурцева — «Хроники колонии»

Марина Ахмедова — «Камень, девушка, вода»

Рина Гонсалес Гальего — «Субботняя свеча в Ираке, или Операция «Микки Маус»

Ксения Венглинская — «Сад запертый»

 Александр Пелевин — «Четверо»

Евгения Некрасова — «Калечина-малечина»

Николай В.Кононов — «Восстание»

Александр Строганов — «Стравинский»

 


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