«Петровы в гриппе», «Бесконечная шутка» и еще 11 книг года

владелец медиахолдинга Millennials’ Media, автор YouTube-передачи о литературе «Книжный чел» и Telegram-каналов о чтении «Мастриды» и «Cultpop»

В мире нон-фикшн две самые важные книги в этом году для меня это:

Во-первых, «21 урок для 21 века» Юваля Ноя Харари. Мастрид для всех, кто думает о том, куда идет человечество и какие риски нас ждут. Книга вроде бы еще не переведена на русский, но уверен, что скоро будет. А пока, если не владеете английским, можете почитать первые две книги Харари – бестселлеры «Sapiens» и «Homo Deus», вышедшие в издательстве «Синдбад». Один из любимых писателей Билла Гейтса, на секундочку.

Во-вторых, Нассим Талеб «Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни». Книга от одного из самых влиятельных мыслителей современности, автора концепций «черного лебедя» и «антихрупкости». Мастрид для любого интеллектуала, любителя истории, политики и философии.

Что касается художественной литературы, я бы посоветовал любую книгу из рекомендаций гостей моей YouTube-передачи «Книжный чел». А от себя рекомендую вышедший на русском великий роман 1996 года «Бесконечная шутка» Дэвида Фостера Уоллеса. Переводчики работали над этой книгой долгие годы – она очень новаторская с точки зрения языка, поэтому переводить такое непросто. Но, помимо лингвистического восторга, при чтении вы гарантированно поразитесь талантам Уоллеса прописывать многослойных и суперинтересных персонажей и феноменальной наблюдательности и хватке писателя, способного на протяжении 20 страниц, например, описывать настроение наркомана, ждущего человека с партией его травы. «Бесконечная шутка» вошла в список «100 лучших англоязычных романов ХХ века», Уоллес получил бешеное признание. Но в 2008 году покончил с собой из-за депрессии. Еще про него, кстати, сняли отличный полубиографический фильм «Конец тура» 2015 года, посмотрите. Сюжет основан на книге репортера журнала Rolling Stone Дэвида Липски, рассказывающей о пятидневном интервью с писателем во время тура, организованного в поддержку «Бесконечной шутки».