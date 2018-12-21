«Петровы в гриппе», «Бесконечная шутка» и еще 11 книг года
На русском языке наконец-то вышла «Бесконечная шутка», «Петровы в гриппе и вокруг него» опубликовали в бумажной версии (после попадания в финалисты «Большой книги»), а петербурженка Ксения Букша написала захватывающий сборник рассказов «Открывается внутрь» – по просьбе «Собака.ru» авторы каналов в Telegram подвели литературные итоги года. И заодно составили список, что почитать на каникулах!
Мастридер
владелец медиахолдинга Millennials’ Media, автор YouTube-передачи о литературе «Книжный чел» и Telegram-каналов о чтении «Мастриды» и «Cultpop»
В мире нон-фикшн две самые важные книги в этом году для меня это:
Во-первых, «21 урок для 21 века» Юваля Ноя Харари. Мастрид для всех, кто думает о том, куда идет человечество и какие риски нас ждут. Книга вроде бы еще не переведена на русский, но уверен, что скоро будет. А пока, если не владеете английским, можете почитать первые две книги Харари – бестселлеры «Sapiens» и «Homo Deus», вышедшие в издательстве «Синдбад». Один из любимых писателей Билла Гейтса, на секундочку.
Во-вторых, Нассим Талеб «Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни». Книга от одного из самых влиятельных мыслителей современности, автора концепций «черного лебедя» и «антихрупкости». Мастрид для любого интеллектуала, любителя истории, политики и философии.
Что касается художественной литературы, я бы посоветовал любую книгу из рекомендаций гостей моей YouTube-передачи «Книжный чел». А от себя рекомендую вышедший на русском великий роман 1996 года «Бесконечная шутка» Дэвида Фостера Уоллеса. Переводчики работали над этой книгой долгие годы – она очень новаторская с точки зрения языка, поэтому переводить такое непросто. Но, помимо лингвистического восторга, при чтении вы гарантированно поразитесь талантам Уоллеса прописывать многослойных и суперинтересных персонажей и феноменальной наблюдательности и хватке писателя, способного на протяжении 20 страниц, например, описывать настроение наркомана, ждущего человека с партией его травы. «Бесконечная шутка» вошла в список «100 лучших англоязычных романов ХХ века», Уоллес получил бешеное признание. Но в 2008 году покончил с собой из-за депрессии. Еще про него, кстати, сняли отличный полубиографический фильм «Конец тура» 2015 года, посмотрите. Сюжет основан на книге репортера журнала Rolling Stone Дэвида Липски, рассказывающей о пятидневном интервью с писателем во время тура, организованного в поддержку «Бесконечной шутки».
Олеся Скопинская
создатель Telegram-канала «Книжный лис»
Елена Резанова «Никогда-нибудь»
Искать себя и дело своей жизни никогда не поздно. Независимо от возраста и мнения окружающих, нужно пробовать, рисковать, использовать возможности. В этом году я сменила профессиональную сферу деятельности. Сменила кардинально и неожиданно для многих. Это был очень важный шаг и если бы книга Резановой оказалась в моих руках раньше, я была бы уверенней, избежала довольно типичных ошибок и не сомневалась в себе. Елена Резанова сама проделала подобный путь и делится в книге практическими советами, как решиться на перемены, которые больше нельзя откладывать. Как определить верное направление для будущего развития, гордиться собой и быть счастливым.
Алексей Сальников «Петровы в гриппе и вокруг него»
Роман-финалист «Большой книги» прошлого года и победитель «Нацбеста» этого появился на полках книжных магазинов только в начале 2018-го. Алексей Сальников пишет просто и о простом, разбрасывая по сюжету чит-коды, которые с легкостью считываются российским читателем. Универсальная и загадочная в своей повседневности история, где Петров катается на троллейбусе, работает автослесарем и гриппует, а его жена исподтишка вершит справедливость над плохими людьми. Финальная картина складывается подобно мозаике. Самые прозаичные эпизоды оказываются движущей силой сюжета и даже переход к метафизике кажется чем-то закономерными и ожидаемым. Но главная мысль, что буквально сочится из каждой страницы — реальность каждого из нас не так проста и в этом ее очарование.
Евгения Лисицына
создательTelegram-канала greenlampbooks
Александр Панчин «Защита от темных искусств»
Эту книжку хорошо брать сразу в нескольких экземплярах. Один — себе, а еще парочку для родителей, особенно, если по старой привычке верят болтовне из телевизора, лечатся золотым усом и делают шапочки из фольги. Отличное средство против современного мракобесия, а заодно еще и увлекательный рассказ об обыкновенных чудесах: почему мы можем видеть призрак умершей бабушки или вещие сны — с научной точки зрения.
Ксения Букша «Открывается внутрь»
Букша ищет новые голоса и новую оптику в литературе, за что ей большое спасибо. Из пары болячек, полудохлой маршрутки и города невротиков она смогла сплести густую сеть повествования, которая важна каждому. Все мы связаны, все мы нуждаемся друг в друге, любви и понимании, даже если большинство людей в этом мире нам по факту никто.
Егор Апполонов
создательTelegram-канала «Хемингуэй позвонит»
Дэвид Фостер Уоллес «Бесконечная шутка»
Мы так долго ждали эту книгу в русском переводе. Путь к русскому читателю «Бесконечной шутки», культового романа, вышедшего в 1996 году, суммарный тираж которого в мире превысил миллион экземпляров, выдался непростым и тернистым. Но вот, наконец (спасибо переводчикам-энтузиастам), книга выходит. Синопсис захватывает: «В недалеком будущем пациенты реабилитационной клиники Эннет-Хаус и студенты Энфилдской теннисной академии, а также правительственные агенты и члены террористической ячейки ищут мастер-копию «Бесконечной шутки», фильма, который, по слухам, настолько опасен, что любой, кто его посмотрит, «умирает от блаженства». «Бесконечную шутку» — 1200 страничный фолиант сравнивают с «Улиссом» Джеймса Джойса. Не прочесть обе книги — преступление.
«Как мы пишем»
Прошло девяносто лет с момента издания первой книги серии «Как мы пишем» и вот, наконец, выходит второе. Предыдущее, вышедшее в 1930 году, — онтология писательского мастерства, личный опыт великих, ответивших на вынесенный в заглавие книги вопрос. В нынешний сборник вошли эссе тридцати шести авторов, чьи имена у всех на слуху (от Евгения Водолазкина, Людмилы Улицкой, Захара Прилепина до Сергея Шаргунова, Леонида Юзефовича и Татьяны Москвиной) . Разные поколения, мировоззрения, разные подходы к организации труда — «Как мы пишем» действительно уникальная книга, пытающаяся дать ответ на вопрос: «Как и зачем мы создаем тексты?». Каждый из нас в глубине души немного писатель, а эта книга — прекрасный инструмент, чтобы подсмотреть в замочную скважину и попытаться разобраться, как это делают великие. Нет сомнений, что второе издание «Как мы пишем», вышедшее в 2018 году, также, как и первую часть, ждет оглушительный успех.
Григорий Служитель «Дни Савелия»
Обманчиво простое повествование от имени кота Савелия в книге актера Григория Служителя знакомит читателя с меланхоличной Москвой, людскими характерами и драматургическими поворотами судьбы. Вот как сам автор представляет «Дни Савелия»: «Это роман о котах и людях, о чувствах и переживаниях, о светлых эмоциях и грусти». Тираж книги уже дважды допечатывался, что возводит ее в категорию бестселлера. Автор пишет не столько о людях, сколько о чувствах. Итог — берущая за сердце история, оставляющая в сердце заметный и яркий след.
Мария Бурова
Ккнижная обозревательница, создательница Telegram-канала «Женщина пишет»
Что действительно редкость в моем читательском опыте, так это искренний смех. В этом году меня придавила к креслу своим сарказмом книга Ханны Джевелл «100 величайших хулиганок в истории». Ее героини – чудачки древности, женщины, которые были гениями или писали опасные тексты – поэтесса Сапфо, английская королева Этельфледа Мерсийска, математик и астроном Гепатия и еще 97 замечательных особ. Все они сталкивались с предвзятым отношением или откровенной ненавистью к себе. Но автор так мастерски высмеивает мысли и поступки их недальновидных обидчиков, что радость свершившегося исторического правосудия затмевает в читателях чувство грусти. Вдохновение и возможность усмехнуться несправедливости в лицо – вот остаточный эффект от моей книги года.
Валерий Шабашов
создатель канала Books & Reviews
В этом году меня по-настоящему зацепили две книги. Наиболее сильное впечатление оставила вторая часть романа «Тобол» («Мало избранных») Алексея Иванова, по которому в 2019 году выйдет фильм. Уральский писатель знакомит с неизвестными страницами истории Сибири и эпохи Петра Первого насколько увлекательно, как никто до него. И вместе с тем это невероятно остросюжетное произведение, от которого не хочется отрываться до последней страницы.
Второй книгой стала «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова. Автор написал герметичный роман, в основе которого лежит история семьи Петровых, которая живет на Урале: в бывшем Свердловске и близком мне Екатеринбурге. Семья болеет гриппом, во время которого каждый из героев раскрывается по-своему. Сальников стремится показать, что иногда, кажущиеся заурядными люди, таят в себе такие страсти и тайны, которым бы позавидовали даже самые отчаянные.
Записала Александра Березовская
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