Как Леха Никонов хотел попасть на обычный концерт, а оказался на ритуале жертвоприношения

Глава пятая. ОГОНЬ ДОЛЖЕН ЖЕЧЬ

Цвет – красный, символ – Огонь, планета – Марс, таро –Башня, песня – «Вода-огонь»

Было темно и очень накурено. Гул сливающихся в одно таинственное послание голосов смешивался с тихо звучавшей симфонией Генделя. В синем полумраке и сигаретном дыму виднелись только ирокезы и лысые головы. Сцена была затемнена и чуть подсвечена одиноким прожектором. За барабанной установкой висела одинокая красная тряпка, изображающая занавес. Музыканты уже подключали инструменты, можно было увидеть барабанщика, проверяющего, хорошо ли держится хед, виолончелиста со своим огромным инструментом и худого и немного будто стесняющегося чего-то басиста. Когда на сцену вышел Рэд, гул затих. Он был в чёрном фартуке на голое тело, изрисованный татуировками и в шортах цвета хаки. На нём болталась чёрная с белыми разводами гитара с только что написанной красным фломастером надписью – ЗУДВА. В правой руке он держал горн. Весь помятый и изогнутый, тот блестел, отражая, направляя свет от фонаря прямо в глубину зала. Рэд ударил этой трубой со всего размаха по грифу, и гитара заревела. Это были первые аккорды «Паруса».

Эта песня, самая метафизическая, таинственная песня русского музыкального подполья, не поддаётся какому-то конкретному, однозначному толкованию или объяснению, но образы, переполняющие её, и являются её смыслом. Обычно песня настаивает на своей правде, в этом её величие, непреходящая ценность, её индивидуальность. Здесь она рождалась внутри вас, чтобы смысл, которого вы ждали – по привычке или от духовной лени, – вдруг всё же проявился, но в совсем в ином виде, к которому вы не привыкли.

В начале песни идёт долгое вступление – то, что музыканты называют проигрыш. Когда Рэд начал его играть – а оно очень монотонное и играется на одном аккорде, – эта монотонность подействовала на всех в зале как гипноз. Может, причиной была егазеба, но уже ко второй минуте выступления ритм охватил всех нас, и мы, как заворожённые, наблюдали за происходящим, качая головами под этот всё убыстряющийся темп. Вступление было очень долгим и создало известное напряжение, которое всё усиливалось – Рэд играл очень агрессивно. Его руки колотили по гитаре, как будто это была шпала. Но та, принимая удар, отвечала изысканным пением. Так влюблённая девушка вовсе не замечает ни жестокости, ни агрессивности своего возлюбленного и на все его выходки отвечает только нежным взглядом и мелодичными словами. Гитара, на мгновение сорвавшись в жестокую агрессию, тут же меняла тон и выводила странную, знакомую мелодию, чтобы потом снова изойти в истерическом визге. Но истерика эта вовсе не была негативной. Нет. Напряжение всех чувств, которое она выражала, готовило вас к словам, и они были чудесны. Слова эти, вдруг появившиеся из ниоткуда, говорили каждому своё. Все были объединены этим эмпирическим чудом, долго сдерживаемое напряжение схлынуло и исчезло неизвестно куда, остались только энергия, ощущение неповторимости и необычности происходящего. Все кричали какие-то непонятные фразы на том же неизвестном языке!

Группа заиграла аккорды следующей песни. Никто из игравших не смотрел в зал. Как будто не они только что исполнили эту патетическую композицию. То, что они заиграли, было на удивление детским и простым. Странно, но всего лишь один фонарь, освещающий сцену высветил всех, кто находился на ней, таким образом, что казалось, вы находитесь в каком-то тайном небесном кинематографе. Луч от фонаря, белый и сверкающий, обсыпал всех музыкантов блестящей пудрой и, отражаясь от них, падал прямо на слушателей, заливая весь зал ярким сиянием. Ни записей, ни видео этого концерта не сохранилось. Да и не смог бы никто их сделать в тогдашнем состоянии. Говоря с некоторыми зрителями этой мистерии позже, я замечал, как противоречивы их свидетельства. Никто так и не вспомнил, какие конкретно песни исполняла «Химера». Если в начале концерта я ещё как-то мог анализировать, пытаться понять происходящее, то с этой песни я подчинился мягкому, но сильному диктату и вместе с залом начал раскачиваться в такт. Третья, четвёртая! Песни будто стреляли во всех, находившихся в этом странном зале, который залом-то было назвать сложно. Небольшое, с очень низким потолком помещение метров семидесяти было забито людьми. Они качали головами под всё ускоряющийся ритм, были так захвачены происходящим, что забыли обо всём остальном. Тем временем группа взяла очень агрессивный, жёсткий темп, виолончель завыла сиреной, а голос Рэда, прерывая эти рыдания, подмешавшись к этой странной какофонии, превратил её в структуру.

Слова этой песни известны: по сути, простое перечисление образов, но тот, кто однажды стал очевидцем этого жестокого, неумолимого перечисления, уже не мог жить по-прежнему. Словно они входили в вас. Вселялись незаметно и вместе с простой, запоминающейся мелодией оставались в вашей душе навсегда, а значит, некоторым образом меняли её, вырывали из хаоса и случайности.

Ведь во время мистерии нет ни последовательности, ни времени – эти миражи отменяются, и власть берёт запредельность, та запредельность, которой в реальной жизни не встретишь! Запредельность, над которой не властны ни время, ни последовательность действий – лишь порядок, суверенный и самодовлеющий, который проявлялся с каждым словом, поворачивал всё наоборот. Уничтожая и нивелируя будничность, ту обыденную пустоту, к которой мы так привыкли, песни «Химеры» были будто прорубь, куда вы могли нырнуть, но для этого требовалась определенная решительность и храбрость. Чем бы ни закончилась эта мистерия – она сама по себе уже давала опыт, который показывал вашу же жизнь и остальное так, как вы сами никогда не могли бы увидеть. Греки – первые люди – понимали это хорошо и устраивали мистерии несколько раз в год, это была часть их жизни, часть, может быть, более важная, чем остальное.