В Петербурге открыли магазин издательства «Новое литературное обозрение» с редкими книгами

На Лиговском проспекте, 27, открылся магазин издательства «Новое литературное обозрение» (НЛО).

Несмотря на то, что в помещении завершают все подготовительные работы, он уже открыт для посетителей. В магазине представлены все издания НЛО, а также редкие книги, тиражи которых уже были распроданы. Помимо этого есть секция с распродажами, в котором книги продают по 100 рублей.

Главой издательского дома «Новое литературное обозрение» является филолог и историк культуры Ирина Прохорова. За основание фундаментального научного журнала ей присудили премию Андрея Белого в номинации «За особые заслуги перед русской литературой». В 2009 году Ирина Прохорова сама учредила премию для писателей под гоголевским названием «НОС», то есть «Новая словесность». В этом году в лонглист премии вошли Виктор Пелевин, Ксения Букша и Людмила Петрушевская.

1 сентября в «Пассаже» открылся книжный магазин школы Masters с редкими изданиями об истории искусства на русском и английском языкам, каталогами различных выставок и монографиями о художниках.