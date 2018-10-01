Книга «Гарри Поттер и методы рационального мышления» установила рекорд российского краудфандинга
Книга Элиезера Юдковского «Гарри Поттер и методы рационального мышления» собрала на краудфандинговой платформе Planeta.ru 11,4 млн рублей, что является рекордом для сборов в России.
Элиезер Юдковский создал сообщество Less Wrong, члены которого стараются мыслить рационально, обсуждают сложные философские и научные вопросы. Юдковский написал фанфикшн по Гарри Поттеру, в котором мир волшебника становится более логичным, а мотивация персонажей – понятной. Например, даже Волан-де-Морт – не зло в чистой форме, у него есть свои взгляды и объяснение действий, кто-то даже может с ним согласиться.
Сборы начались в июле этого года, а первый миллион собрали всего за 30 часов. Всего проект поддержали более 10 тысяч человек. Книга есть в свободном доступе как на русском, так и английском языках, а на деньги, которые собрали во время краудфангдинга, авторы планируют напечатать дополнительные экземпляры, отдать их в библиотеки и на подарки победителям олимпиад для школьников и студентов.
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