Книга «Гарри Поттер и методы рационального мышления» установила рекорд российского краудфандинга

Сборы начались в июле этого года, а первый миллион собрали всего за 30 часов. Всего проект поддержали более 10 тысяч человек. Книга есть в свободном доступе как на русском, так и английском языках, а на деньги, которые собрали во время краудфангдинга, авторы планируют напечатать дополнительные экземпляры, отдать их в библиотеки и на подарки победителям олимпиад для школьников и студентов.