13 лучших книг для отпуска
Лето почти прошло, словно и не бывало. Но если, как у героя Олега Даля в одноименном фильме, у вас отпуск в сентябре (октябре, ноябре), авторы лучших телеграм-каналов о книгах по нашей просьбе посоветовали издания, с которыми отлично можно провести выходные. И будни, кстати, тоже.
Екатерина Аксенова
создатель канала «Prometa.pro»
В отпуск хорошо брать что-то одновременно и увлекательное, и респектабельное (чтобы без запинки можно было ответить на вопрос «что ты читаешь), и запоминающееся. Если книжка еще и дает пищу для обсуждений за долгими ленивыми завтраками — вообще отлично!
В 2018 году отличными кандидатами на совместную поездку в далекие страны стали:
Андрей Журавлев «Сотворение Земли. Как живые организмы создали наш мир»
Это свеженький отечественный науч-поп, который эффективно взрывает сознание читателя. А если теплое море и чужое небо настраивает на философский лад — самое время почитать историю, растянутую на четыре миллиарда лет, в которой смешные комочки протоплазмы успешно превращают кусок камня в наш уютный мир. И создают все основные полезные ископаемые, и поднимают горы, и меняют климат, и периодически устраивают полный апокалипсис. Книжка непростая, но когда нам, как не в отпуске, вспомнить, что мозг – это не только для бюджетов и отчетов?
Аманда Хендрикс, Чарльз Уолфорт «За пределами Земли. В поисках нового дома в Солнечной системе»
После ее прочтения складывается полное ощущение, что ты готов строить первую космическую колонию на далеком Титане. Так и видишь, как люди другого мира плавают в оранжевом небе над ледяными скалами. В книжке удачно сочетаются фантастическая линия, описывающая возможное развитие колонии, сведения из астрономии и космической медицины, а еще и рассказ об устройстве нынешних полубезумных проектов освоения других планет. Бонус: с полученными знаниями вы сможете потрясти воображение любого ребенка от четырех до десяти лет, потому что в их энциклопедиях про космос ничего подобного не пишут.
Редактор
канал «Книжное братство»
Питер Мейл «Год в Провансе»
Необычайно легкая, смешная и жизнеутверждающая. «Год в Провансе» — по-настоящему светлая книга, полностью погружающая читателя в атмосферу французского юга: края, наполненного солнцем и терпким розовым вином.
У всех бывало такое чувство, что хочется все бросить и полностью поменять свою жизнь. Вот и автор книги, писатель и рекламщик Питер Мейл, однажды устал от размеренной и четко распланированной жизни в дождливой Британии. Он наплевал на осторожность и благоразумие и сделал то, о чем большинство из нас может только мечтать: вместе с женой переехал в солнечный Прованс, чтобы наслаждаться жизнью и выращивать виноград. Об этом он и повествует в своей книге. В ней описан год жизни автора как британского экспата в Mенербе, деревне в южном департаменте Воклюз. Их ждут неожиданные перипетии: начиная от попыток освоить местное наречие и заканчивая затянувшимся на целый год ремонтом в фермерском домике. Читатель словно проживает это время вместе с героями.
Произведение очень «вкусное»: Мейл уделяет большое внимание изысканной французской кухне, описанию блюд, рассказывает о маленьких уютных кафе.
Книга еще и весьма познавательная: вам расскажут об особенностях менталитета и языка, о провансальском образе жизни — все это с долей неподражаемого английского юмора.
Книга гарантированно влюбит читателя во французскую глубинку, да так, что обязательно захочется побывать там самостоятельно, уже наяву. «Год в Провансе» стал международным бестселлером , а в 1990-х по ее мотивам канал BBC снял одноименный сериал.
Валерий Шабашов
создатель канала Books & Reviews
В отпуск надо брать либо очень интересные книги, либо те, до которых у вас не доходили руки и на пляже от них уже не отвертеться, так как никакой другой альтернативы в чемодане не лежит.
Алексей Иванов «Золото бунта»
Возьмите с собой «Золото бунта» Алексея Иванова. Эта книга позволит переместиться из-под палящего солнца в суровые уральские просторы горнозаводской цивилизации, которая ушла безвозвратно. Куда пропала казна Емельяна Пугачева и его сподвижников знают только сплавщики – капитаны первобытного судоходства по непокорной реке Чусовой. Читая эту книгу, я не заметил, как долетел от Ираклиона до Москвы.
Донато Карризи «Пропавшие девушки Рима»
Если же вы любите остросюжетные детективы и Италию, возьмите роман Донато Карризи «Пропавшие девушки Рима». Тайная полиция Ватикана из века в век борется с самыми коварными преступниками, но злодея, который ей противостоит в XXI, не так-то просто обезвредить. Этот детектив открывает самые зловещие тайны «вечного города».
Мария Бурова
книжная обозревательница, создательница телеграм-канала «Женщина пишет»
Я хоть и люблю читать, но в отпуске стараюсь не загружать себя многостраничными сагами. Все-таки главные истории происходят во время прогулок.
Джоан Роулинг «Очень хорошая жизнь»
Так что скромная «Очень хорошая жизнь» Джоан Роулинг отлично в этом случае подойдет. Внутри этого карманного издания – красиво проиллюстрированная речь английской писательницы перед студентами Гарварда, произнесенная десять лет назад. Главный ее посыл – ценность воображения и положительное влияние на нас неудач. Для фанатов поттерианы эта книга станет еще одним ценным экземпляром в коллекции, для всех остальных – возможностью решиться на перемены в собственной жизни.
Майя Лунде «История пчел»
«История пчел» книга совсем новая и злободневная. Автор романа, норвежка Майя Лунде, очень обеспокоена глобальными и необратимыми изменениями, которые человек вносит в окружающий его мир. Три ее героя живут в разное время, но их судьбы так или иначе связаны с пчелами. В 1852 году любитель-естествоиспытатель Уильям Сэведж пытается создать новый тип улья. Два столетия спустя потомственный пасечник Джордж Сэведж становится свидетелем массового исхода этих насекомых. Под конец XXI века китаянка Тео сама вынуждена быть подобием пчелы, ежедневно вручную опыляя деревья ради голодающего человечества. Книга читается стремительно: неожиданные повороты, нравоучительные мысли и сентиментальные переходы – все распределено равномерно.
Олеся Скопинская
создатель канала «Книжный лис»
Джеральд Даррелл «Моя семья и другие звери»
Автобиографичный и очень остроумный рассказ маленького Джерри Даррелла о пяти годах, проведенных всей семьей на цветущем острове Корфу. Увлеченный естествознанием, он сутками изучал насекомых и зверей, таящихся в садах их виллы. Некоторым даже удавалось стать домочадцами. Например, черепашке Ахиллесу и голубю Квазимодо, который преподнес всем сюрприз, оказавшись голубкой. Подобные комичные ситуации разбавляют бурные дискуссии членов семьи о будущем и воспитании детей. Для меня эта книга — бесконечное лето с оливковыми рощами, зарослями мирта и детской жаждой открытий.
Тед Чан «История твоей жизни»
Сборник Теда Чана один из самых премированных в истории научной-фантастики. В каждом из рассказов находится острый социальный подтекст, актуальный для нашего времени, будь то переосмысление мифа о Вавилонской башне или предназначение голема. Наука у Чана проявляет по-настоящему строптивый характер, разрушая иллюзии людей о своей роли в будущем прогресса.
Чан не скрывал, что вдохновлялся произведениями Сартра, его тонкой настройкой в восприятии мира. Потому поднимает вопросы от стремления видеть во всем смысл до победы над дискриминацией по внешности. Чан не стесняется гиперболизировать реальность, желая достучаться до поколения. Может стоит прислушаться?
Евгения Лисицына
создатель канала greenlampbooks
Я считаю, что универсальных рекомендаций для отпуска не существует: кто-то любит бламанже, а кому-то мил свиной хрящик, и Кафка с Ницше отлично идут на солнечном пляже.
Сборник «Счастье-то какое!»
Но если усреднять и упрощать, то в отпуск с чистым сердцем каждому второму можно взять, например, недавний сборник рассказов «Счастье-то какое!» от «Редакции Елены Шубиной». Рассказы — вообще хороший выбор для отпуска. Если курортный ветер выдует из головы содержание предыдущего текста, то всегда можно без сомнений браться за новый. А если один взгляд на счастье не понравится, то другой уж точно зацепит.
Фредрик Бакман «Здесь была Бритт-Мари»
Вторым пунктом рекомендую любую книгу Фредрика Бакмана, например, свежую «Здесь была Бритт-Мари». Легкая и качественная беллетристика, которая работает не на сюжетном уровне, а за счет эмпатии. Бакман умудряется ходить по тонкой грани: еще чуть-чуть и будет уже слащавый или слезливый сентиментализм, но при этом с мастерством настоящего эквилибриста он никогда эту грань не переступает. Словом, голову не загрузит, три тома заметок для раскрытия замысла автора писать не надо, но читатель при этом не останется после книги ни с чем. Развитие эмоционального интеллекта — тоже важная вещь.
Мастридер
автор каналов о лонгридах и книгах «Мастриды» и «Cultpop», владелец медиахолдинга Millennials' Media
Элиезер Юдковский «Гарри Поттер и методы рационального мышления»
Первая книга, которую я советую прочитать всем — вне зависимости от пола, возраста и воззрений — «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Ее особенно хорошо читать в отпуске, запоем и не отвлекаясь. Исходя из своего опыта, опыта моих друзей и подписчиков могу с уверенностью сказать: книга произведет в вас глубокую трансформацию. Это фан-фикшн («фанфик»), но супернеобычный: его написал Элиезер Юдковский, один из крупнейших в мире экспертов в сфере развития искусственного интеллекта. У автора получилось совместить в одной книге захватывающий сюжет (круче, чем у Роулинг, при всей моей детской любви к «Гарри Поттеру») и максимально полезные и прикладные знания – методы рационального мышления, которые помогут любому стать успешнее и счастливее.
Кирилл Фокин «Лучи уходят за горизонт»
Вторая книга — я брал ее в свой недавний отпуск — роман молодого русского фантаста Кирилла Фокина «Лучи уходят за горизонт». Роман увесистый, но я прочел его за пару дней — очень захватывает. Сюжет о будущем человечества и том, какие карьерные и личностные пути развития смогут выбирать люди в эпоху трансгуманизма. Мне кажется, Фокин сейчас — самый перспективный молодой писатель. Очень советую!
Подготовила Александра Березовская
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