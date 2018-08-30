13 лучших книг для отпуска

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В отпуск хорошо брать что-то одновременно и увлекательное, и респектабельное (чтобы без запинки можно было ответить на вопрос «что ты читаешь), и запоминающееся. Если книжка еще и дает пищу для обсуждений за долгими ленивыми завтраками — вообще отлично!

В 2018 году отличными кандидатами на совместную поездку в далекие страны стали:

Андрей Журавлев «Сотворение Земли. Как живые организмы создали наш мир»

Это свеженький отечественный науч-поп, который эффективно взрывает сознание читателя. А если теплое море и чужое небо настраивает на философский лад — самое время почитать историю, растянутую на четыре миллиарда лет, в которой смешные комочки протоплазмы успешно превращают кусок камня в наш уютный мир. И создают все основные полезные ископаемые, и поднимают горы, и меняют климат, и периодически устраивают полный апокалипсис. Книжка непростая, но когда нам, как не в отпуске, вспомнить, что мозг – это не только для бюджетов и отчетов?

Аманда Хендрикс, Чарльз Уолфорт «За пределами Земли. В поисках нового дома в Солнечной системе»

После ее прочтения складывается полное ощущение, что ты готов строить первую космическую колонию на далеком Титане. Так и видишь, как люди другого мира плавают в оранжевом небе над ледяными скалами. В книжке удачно сочетаются фантастическая линия, описывающая возможное развитие колонии, сведения из астрономии и космической медицины, а еще и рассказ об устройстве нынешних полубезумных проектов освоения других планет. Бонус: с полученными знаниями вы сможете потрясти воображение любого ребенка от четырех до десяти лет, потому что в их энциклопедиях про космос ничего подобного не пишут.