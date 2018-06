Книга о блокадном Ленинграде получила в Лондоне премию Пушкинского дома

В Лондоне 7 июня вручили Pushkin House Russian Book Prize 2018. Эту премию в 2013 году учредил независимый центр русской культуры в Лондоне «Пушкинский дом» с целью содействовать пониманию России и русскоговорящего мира и поддержать интеллектуальные дебаты в этой области.

Победителем в этом году стал историк Алексис Пери из Бостонского университета, написавший книгу «Война внутри. Дневники блокадного Ленинграда» (The War Within. Diaries from the Siege of Leningrad).

Он воссоздал картину блокады Ленинграда по более чем 125 личным дневникам переживших ее людей. Дневники он обнаружил недавно: после войны они долгое время были не в доступе. «Книга позволяет по-новому увидеть и переосмыслить один из важнейших эпизодов истории России», — цитирует сайт Пушкинского дома председателя жюри премии, политика и писателя Ника Клэгга.

В жюри также входят директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий НИУ ВШЭ Олег Будницкий, глава департамента истории искусства Кембрдиджского университета Розалинд Блейкли, писательница Дэрвла Мерфи и редактор газеты The Financial Times Джон Торнхилл.

Напомним, в рамках проекта «Блокадные портреты» мы записали истории тех, кто выжил в Блокаде Ленинграда, составили интерактивную карту осажденного города и вспомнили лучшие книги и фильмы об этих 900 днях.