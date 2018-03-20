8 главных книг весны

Сью Джонсон «Обними меня крепче»

Что такое любовь? Почему мы теряем близость с партнёром и можно ли вернуть былое понимание в паре? Сью Джонсон объясняет, как построить здоровые и долговечные отношения на основе эмоционально-фокусированной терапии и делится практическим опытом, чтобы каждый мог применить изложенные принципы в союзе с партнером.

«МИФ»