Александр Друзь выпустит путеводитель «Петербург. Пешком по городу»

В издательстве «АСТ» в конце февраля выходит книга четырехкратного обладателя хрустальной совы интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Александра Друзя «Петербург. Пешком по городу».

Александр Друзь родился в Петербурге и с детства любил много гулять по городу: сперва с родителями, затем с будущей женой и, наконец, детьми. Узнавая с каждым годом все новые факты о достопримечательностях города на Неве и неприметных на первый взгляд закоулках, он решил собрать свои любимые маршруты и поделиться ими с читателями.

«На страницах этой книги вы найдете подробные описания маршрутов и историю памятных мест города. Вы узнаете много любопытных подробностей о Петербурге: по какому принципу выбирал себе дом Федор Михайлович Достоевский, где жил прославленный Гоголем портной Роуч, сшивший сюртук, в котором был Пушкин на последней дуэли. Автор расскажет о курьезах, в которых рождались легенды Петербурга, и проведет по секретным местам, которые вы могли не заметить», — говорится в аннотации к изданию.