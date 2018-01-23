Шаргунов, Букша и Старобинец вошли в длинный список премии «Нацбест»-2018

Литературная премия «Национальный бестселлер» опубликовала на своем сайте длинный список номинантов на 2018 год. В него вошли 64 издания. Секретарь оргкомитета премии Вадим Левенталь отметил, что премию из года в год отличает прозрачность и честность.

«От имени оргкомитета я хочу искренне поблагодарить номинаторов, которые делают свою работу, не ориентируясь ни на какие дружеские, кружковые и прочие связи и привязанности», - рассказал он.

Со списком Большого жюри можно ознакомиться здесь.