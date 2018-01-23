Шаргунов, Букша и Старобинец вошли в длинный список премии «Нацбест»-2018
Литературная премия «Национальный бестселлер» опубликовала на своем сайте длинный список номинантов на 2018 год. В него вошли 64 издания. Секретарь оргкомитета премии Вадим Левенталь отметил, что премию из года в год отличает прозрачность и честность.
«От имени оргкомитета я хочу искренне поблагодарить номинаторов, которые делают свою работу, не ориентируясь ни на какие дружеские, кружковые и прочие связи и привязанности», - рассказал он.
Со списком Большого жюри можно ознакомиться здесь.
Список номинантов
Василий Аксенов — «Была бы дочь Анастасия»
Евгений Бабушкин — «Библия бедных»
Павел Басинский — «Посмотрите на меня»
Роман Богословский — «Зачем ты пришла?»
Валерий Бочков — «Берлинская латунь»
Александр Бренер — «Ка, или тайные, но истинные истории искусства»
Юрий Буйда — «Стайлен»
Ксения Букша — «Рамка»
Миша Бусин — «Питер Брейгель отель»
Александр Бушковский — «Праздник лишних орлов»
Андрей Бычков — «Вот мы и встретились»
Яна Вагнер — «Кто не спрятался»
Алексей Варламов — «Душа моя Павел»
Дарья Верясова — «Великий пост. Дневник неофита (Монастырская проза)»
Игорь Вишневецкий — «Неизбирательное сродство. Роман из 1835 года»
Андрей Волос — «Шапка Шпаковского»
Борис Гайдук — «Хаповинов»
Андрей Геласимов — «Роза ветров»
Кристина Гептинг — «Плюс жизнь»
Дмитрий Глуховский — «Текст»
Алла Горбунова — «Вещи и ущи»
Владимир Губайловский — «Письма к ученому соседу»
Владимир Данихнов — «Тварь размеров с колесо обозрения»
Олег Зоберн — «Автобиография Иисуса Христа»
Сергей и Дина Волсини — «Лали»
Марианна Ионова — «Мы отрываемся от Земли»
Илья Казаков — «Девушка за спиной»
Михаил Квадратов — «Синдром Линнея»
Наталья Ким — «Родина моя, Автозавод»
Алексей Колобродов — «Вежливый герой. Империя 10-х: Путин, революции, литература»
Сергей Кузнецов — «Учитель Дымов»
Инга Кузнецова — «Пэчворк»
Михаил Однобибл, Вероника Кунгурцева — «Киномеханика»
Николай Куценко — «Рубашка»
Мария Лабыч — «Сука»
Игорь Малышев — «Номах»
Александр Мелихов — «Заземление»
Наталия Мещанинова — «Рассказы»
Роман Михайлов — «Изнанка крысы»
Игорь Молотов — «Мой друг Карлос Шакал»
Валентина Назарова — «Письма из горящего дома»
Ольга Славникова — «Прыжок в длину»
Даниэль Орлов — «Чеснок»
Владимир Очеретный — «Незадолго до ностальгии»
Дмитрий Петровский — «Дорогая, я дома»
Антон Понизовский — «Принц инкогнито»
Алексей Сальников — «Петровы в гриппе и вокруг него»
Артем Серебряков — «Чужой язык»
Рома Сит — «Пиджак из под картошки»
Глеб Смирнов — «Метафизика Венеции»
Анна Старобинец — «Посмотри на него»
Сергей Ташевский — «Две повести»
Станислав Терпогосов — «Гуджи»
Антон Уткин — «Тридевять земель»
Андрей Филимонов — «Рецепты сотворения мира»
Дмитрий Филиппов — «На этом свете»
Андрей Хлобыстин — «Шизореволюция. Очерки петербургской культуры второй половины XX века»
Сергей Шаргунов — «Свои»
Роман Шмараков — «Автопортрет с устрицей в кармане»
Игорь Шнуренко — «Может, весной»
Саша Щипин — «Бог с нами»
Евгений Эдин — «Дом, в котором могут жить лошади»
Юлия Яковлева — «Вдруг охотник выбегает»
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