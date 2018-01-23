Шаргунов, Букша и Старобинец вошли в длинный список премии «Нацбест»-2018

Литературная премия «Национальный бестселлер» опубликовала на своем сайте длинный список номинантов на 2018 год. В него вошли 64 издания. Секретарь оргкомитета премии Вадим Левенталь отметил, что премию из года в год отличает прозрачность и честность. 

«От имени оргкомитета я хочу искренне поблагодарить номинаторов, которые делают свою работу, не ориентируясь ни на какие дружеские, кружковые и прочие связи и привязанности», - рассказал он. 

Со списком Большого жюри можно ознакомиться здесь. 

Список номинантов

Василий Аксенов — «Была бы дочь Анастасия»

Евгений Бабушкин — «Библия бедных»

Павел Басинский — «Посмотрите на меня»

Роман Богословский — «Зачем ты пришла?»

Валерий Бочков — «Берлинская латунь»

Александр Бренер — «Ка, или тайные, но истинные истории искусства»

Юрий Буйда — «Стайлен»

Ксения Букша — «Рамка»

Миша Бусин — «Питер Брейгель отель»

Александр Бушковский — «Праздник лишних орлов»

Андрей Бычков — «Вот мы и встретились»

Яна Вагнер — «Кто не спрятался»

Алексей Варламов — «Душа моя Павел»

Дарья Верясова — «Великий пост. Дневник неофита (Монастырская проза)»

Игорь Вишневецкий — «Неизбирательное сродство. Роман из 1835 года»

Андрей Волос — «Шапка Шпаковского»

Борис Гайдук — «Хаповинов»

Андрей Геласимов — «Роза ветров»

Кристина Гептинг — «Плюс жизнь»

Дмитрий Глуховский — «Текст»

Алла Горбунова — «Вещи и ущи»

Владимир Губайловский — «Письма к ученому соседу»

Владимир Данихнов — «Тварь размеров с колесо обозрения»

Олег Зоберн — «Автобиография Иисуса Христа»

Сергей и Дина Волсини — «Лали»

Марианна Ионова — «Мы отрываемся от Земли»

Илья Казаков — «Девушка за спиной»

Михаил Квадратов — «Синдром Линнея»

Наталья Ким — «Родина моя, Автозавод»

Алексей Колобродов — «Вежливый герой. Империя 10-х: Путин, революции, литература»

Сергей Кузнецов — «Учитель Дымов»

Инга Кузнецова — «Пэчворк»

Михаил Однобибл, Вероника Кунгурцева — «Киномеханика»

Николай Куценко — «Рубашка»

Мария Лабыч — «Сука»

Игорь Малышев — «Номах»

Александр Мелихов — «Заземление»

Наталия Мещанинова — «Рассказы»

Роман Михайлов — «Изнанка крысы»

Игорь Молотов — «Мой друг Карлос Шакал»

Валентина Назарова — «Письма из горящего дома»

Ольга Славникова — «Прыжок в длину»

Даниэль Орлов — «Чеснок»

Владимир Очеретный — «Незадолго до ностальгии»

Дмитрий Петровский — «Дорогая, я дома»

Антон Понизовский — «Принц инкогнито»

Алексей Сальников — «Петровы в гриппе и вокруг него»

Артем Серебряков — «Чужой язык»

Рома Сит — «Пиджак из под картошки»

Глеб Смирнов — «Метафизика Венеции»

Анна Старобинец — «Посмотри на него»

Сергей Ташевский — «Две повести»

Станислав Терпогосов — «Гуджи»

Антон Уткин — «Тридевять земель»

Андрей Филимонов — «Рецепты сотворения мира»

Дмитрий Филиппов — «На этом свете»

Андрей Хлобыстин — «Шизореволюция. Очерки петербургской культуры второй половины XX века»

Сергей Шаргунов — «Свои»

Роман Шмараков — «Автопортрет с устрицей в кармане»

Игорь Шнуренко — «Может, весной»

Саша Щипин — «Бог с нами»

Евгений Эдин — «Дом, в котором могут жить лошади»

Юлия Яковлева — «Вдруг охотник выбегает»

 


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