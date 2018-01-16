Пользователь «ЛитРес» подал иск из-за разных цен на книги для Android и iOS

Пользователь сервиса для онлайн-чтения книг «ЛитРес» Кирилл Прядухин подал иск к компании из-за разницы цен на книги в разных операционных системах. Иск на 1 миллион рублей зарегистрировал Пресненский суд Москвы.

Оказалось, что при покупке электронной книги через смартфон с ОС Android, она оказалась на 80 рублей дешевле, чем при покупке с iPhone.

В компании, по словам истца, на вопросы о причинах различия цен ему не ответили. В свою очередь глава «ЛитРеса» Сергей Анурьев объяснил, что уравнять цены невозможно из-за политики Apple: компания в одностороннем порядке устанавливает ценовой уровень для поставщиков. Тогда как у Google Play, в отличие от App Store, нет фиксированного ценового уровня. Разные цены на один и тот же контент в App Store и Google Play наблюдаются и у других сервисов, таких как «Яндекс.Музыка», ivi.