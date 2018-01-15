От Гранина до Добротворской: 10 самых пронзительных книг о блокаде
Личные рассказы Дмитрия Лихачева и Даниила Гранина, интервью Карины Добротворской с «блокадными девочками» и страшные свидетельства в повести Юрия Германа – совладелец магазина «Подписные издания» Михаил Иванов выбрал по нашей просьбе самые важные и трогательные книги об оккупации Ленинграда.
«Три девочки» Елена Верейская
Детская повесть о трех подружках, которым суждено было вместе пережить блокаду. Их обычные заботы и хлопоты вдруг сменяются недетскими трудностями, с которыми, впрочем, втроем справляться гораздо легче, чем в одиночку.
«Краденый город» Юлия Яковлева
Блокадная сказка, единственная в своем роде. Место фактов здесь занимают метафоры, и зачастую действуют они гораздо сильнее чисел. Это тяжелая сказка, от которой невозможно оторваться. Рекомендовано к прочтению детям от 12 лет, но взрослым понравится тоже. Это вторая книга цикла «Ленинградские сказки», но её можно читать и как отдельное произведение.
«Моя война. В блокадном Ленинграде» Дмитрий Лихачев
Известный филолог, культуролог и искусствовед Дмитрий Лихачев всю блокаду находился в Ленинграде. В этой книге его рассказы о том времени перемежаются рассуждениями о нравственном состоянии ленинградцев, о судьбе страны, о причинах конфликта и так далее.
«Блокадные девочки» Карина Добротворская
Книга, которая рассматривает жизнь современной женщины, рожденной в Ленинграде, через призму судеб тех девочек, кому выпало пережить блокаду. Первую часть книги занимают интревью с «блокадными девочками», вторую – дневник и рассуждения автора на блокадную тему.
«Про Аню Бирюкову» дневник школьницы
Блокадных дневников не так уж и мало. Но каждый – особенный и важный, также как и их авторы. Ане Бирюковой 14 лет, она пишет спокойно и отстраненно, преисполненная внутреннего достоинства. Но все это вовсе не значит, что ей было легко.
«Блокадная книга» Даниил Гранин и Алесь Адамович
Одна из самых известных книг о блокаде Ленинграде. Основанная на интервью с очевидцами, документах и письмах тех лет, эта книга – подлинное свидетельство тех лет.
«Люди жили слухами. Неформальное коммуникативное пространство блокадного Ленинграда» Владимир Пянкевич
В блокадном Ленинграде не было достоверных источников информации, люди изо дня в день метались между отчаянием и надеждой. Автор книги исследует механику эмоций, неформальную коммуникацию и поведение человека в катастрофе.
«Неизвестная блокада. Путь к победе» Владимир Никитин
Наиболее полное собрание блокадных фотографий – их несколько сотен. Душераздирающие в своей правдивости, они расскажут о блокаде лучше любых цифр. Кроме того, здесь представлены письма и документы тех лет.
«Конная, 10» Юрий Вульф
Автор этой книги, Юрий Исаакович Вульф написал книгу с историями всех семей, живших в блокаду в его доме по улице Конной, 10. Он записывал воспоминания соседей-очевидцев, а также погружался в домовые книги и архивы.
«Вот как это было» Юрий Герман
Трогательная и одновременно жуткая книга, где блокада нам показана глазами 5-летнего Миши. Для него это – испытание и приключение, он учится быть сильным и храбрым. И у него получается, ведь вокруг так много достойных примеров: от мамы до дворника.
Фото обложки: Shutterstock
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