От Гранина до Добротворской: 10 самых пронзительных книг о блокаде

«Про Аню Бирюкову» дневник школьницы

Блокадных дневников не так уж и мало. Но каждый – особенный и важный, также как и их авторы. Ане Бирюковой 14 лет, она пишет спокойно и отстраненно, преисполненная внутреннего достоинства. Но все это вовсе не значит, что ей было легко.