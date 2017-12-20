Чтение: Андрей Курпатов «Чертоги разума. Убей в себе идиота!»

Наш мозг постоянно пытается сформировать некий определенный способ поведения в заданных обстоятельствах и всеми силами препятствует любым изменениям в однажды установленном шаблоне. В результате мы представляем собой просто заезженную пластинку.

Прошло сто лет и современная нейрофизиология, сумевшая с помощью уникальных технологий заглянуть внутрь нашего мозга, подтвердила абсолютную правоту Ивана Павлова. Но, кажется, так никто и не придал этому факту должного значения.

Он же явно того заслуживает. Ведь как бы мы ни хотели измениться, самореализоваться, стать лучше, более успешными, сильными, прожить другую, лучшую жизнь, мы всё время возвращаемся к прежним реакциям, мыслям и способам действий. А как говорил Альберт Эйнштейн: «Самая большая глупость – делать то же самое и надеяться на другой результат».

Наше сознание полно иллюзий и заблуждений, воспринятых нами из культурной среды, в которой мы сформировались и живем. И всё это – те самые стереотипы, шаблоны, привычки.

Мифы о «счастье», о «любви до гроба», о «самореализации», о «полном взаимопонимании», о «свободе воле», о «деле всей жизни», о «абсолютной преданности» и т.д., и т.п. – всё это культурные выдумки, подтверждения которым вы никогда не найдете в реальной жизни.

Иногда нам кажется, что мы с чем-то подобным, и правда, встречаемся. Но на коротких забегах и не такое может показаться. Дайте времени сделать своё дело и вы обнаружите, что это лишь иллюзии, которые вы приняли за реальность, потому что соответствующие мифы внедрены вам в голову.