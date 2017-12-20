Чтение: Андрей Курпатов «Чертоги разума. Убей в себе идиота!»
На этой неделе в продажу выходит новая книга первого публичного психотерапевта России и основателя интеллектуального кластера «Игры разума» Андрея Курпатова «Чертоги разума. Убей в себе идиота!» об «информационной псевдодебильности» и том, как наш мозг принимает решения за нас. Мы публикуем отрывок из нее и рассказ автора о том, зачем она была написана.
Наш мозг постоянно пытается сформировать некий определенный способ поведения в заданных обстоятельствах и всеми силами препятствует любым изменениям в однажды установленном шаблоне. В результате мы представляем собой просто заезженную пластинку.
Прошло сто лет и современная нейрофизиология, сумевшая с помощью уникальных технологий заглянуть внутрь нашего мозга, подтвердила абсолютную правоту Ивана Павлова. Но, кажется, так никто и не придал этому факту должного значения.
Он же явно того заслуживает. Ведь как бы мы ни хотели измениться, самореализоваться, стать лучше, более успешными, сильными, прожить другую, лучшую жизнь, мы всё время возвращаемся к прежним реакциям, мыслям и способам действий. А как говорил Альберт Эйнштейн: «Самая большая глупость – делать то же самое и надеяться на другой результат».
Наше сознание полно иллюзий и заблуждений, воспринятых нами из культурной среды, в которой мы сформировались и живем. И всё это – те самые стереотипы, шаблоны, привычки.
Мифы о «счастье», о «любви до гроба», о «самореализации», о «полном взаимопонимании», о «свободе воле», о «деле всей жизни», о «абсолютной преданности» и т.д., и т.п. – всё это культурные выдумки, подтверждения которым вы никогда не найдете в реальной жизни.
Иногда нам кажется, что мы с чем-то подобным, и правда, встречаемся. Но на коротких забегах и не такое может показаться. Дайте времени сделать своё дело и вы обнаружите, что это лишь иллюзии, которые вы приняли за реальность, потому что соответствующие мифы внедрены вам в голову.
Правда в том, что ничего из того, что мы считаем «своим» не является по-настоящему нашим – всё это мы где-то это услышали, кто-то нам это подсказал, что-то нас к этому подвело. Все знания, мысли, мечты и даже чувства, которые мы испытываем, почерпнуты нами из культуры. Мы их выучили, присвоили и лишь по наивности считаем своими.
Так что, в действительности, мы представляем собой не «личность», не «индивидуальное я», а самую настоящую биологическую машину, запрограммированную культурой на определенное поведение и весьма стереотипное мышление.
Конечно, мы всего этого не осознаем, потому что, ко всему прочему, больны ещё и «мифом о Человеке» – «венце творенья» и «светоче разума». Возможно, что это даже главный миф, сформированный в нашей голове всё той же культурой.
Но главный инженер Google Рей Курдцвейл сейчас работает над созданием искусственного интеллекта, который будет знать, чего вы хотите ещё до того, как осознаете своё желание. А Илон Маск так программирует свою Tesla так, чтобы она знала, куда вы собрались ехать, даже если вы ей об этом не скажете.
Вы спросите, как такое возможно?! Просто анализ данных. Если использовать информацию, которую вы оставляете о себе в Сети, технологии Big Data прекрасно с этим справятся. В общем, правда в том, что мы с вами тривиальны и до банальности предсказуемы, потому что запрограммированы.
Мы рабы своего мозга. Он – машина, которая несётся на бешеной скорости по автобану чёрт знает куда, а нам остается лишь скучать на заднем сидении. Нам может это не нравиться, мы можем не хотеть туда, куда нас везут, но машину это, поверьте, совершенно не интересует. Она едет по маршруту, который когда-то усвоила.
И не обольщайтесь, думая, что можете руководить этим процессом: за рулём вашего мозго-автомобиля никого нет и ваши команды слушать некому. Вы один на один со своим мозгом, и он делает с вами то, что считает нужным. Конечно, это не его выбор, а тем более – не ваш. Просто угораздило подхватить такую программу…
Впрочем, большинству такая жизнь, я думаю, нравится. Ну а что, связи в мозгу налажены, требования общества кажутся вполне приемлемыми, жизнь течёт потихоньку – чего переживать-то? И правда, если вас всё устраивает, то и хорошо. Вам эта книга совсем не к чему. Смело закрывайте!
«Чертоги разума» – книга не для всех. Она для тех немногих, кто не хочет быть пустым горшком, свистулькой, а тем более, урной, и проживать жизнь с чувством её полной бессмысленности.
Она для тех, кто готов рискнуть и пересесть за руль машины под названием «мой мозг», чтобы направить ее туда, куда вы сами того хотите. Она для тех, кто не хочет быть предсказуемым, а кто хочет видеть реальность такой, какова она есть, и уметь предсказывать ход событий.
Не гарантирую, впрочем, что у всех это получится.
Чертоги разума – это огромный и сложный лабиринт, в котором идиоты всегда запутываются. Так что нам придется этого идиота в себе убить. А мы ведь так с ним свыклись, так его полюбили…
В общем, кто-то своего идиота пожалеет и вернется на пассажирское сидение. Но кто не убьет идиота в себе, тот не пройдет этот квест.
Андрей Курпатов
В уходящем году я написал свою первую за десять лет научно-популярную книгу. Это книга о мозге и о том, в какие игры он с нами играет. Я назвал её «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!»: мы ведь живём в Матрице, созданной нашим мозгом, и сбежать из этого Шоушенка – задачка не из простых.
На удивление (меня всё-таки успели порядком подзабыть), «Красная таблетка» тут же стала бестселлером. Причина читательского интереса, как мне кажется, в том, что нам надоело себе врать. Нас научили тешить себя фантазиями – мол, когда-нибудь, всё, наконец, сложится и мы будем счастливы.
Ерунда. Сказки из детства. Не сложится. И мы хорошо это знаем.
«Чертоги разума. Убей в себе идиота!» – вторая книга в этой серии, и входит она аккурат под Новый год. По сути, это первое научно-популярное пособие по нейробиологии для неспециалистов.
В «Чертогах» я подробно рассказываю о том, как работает наш мозг, и как он помогает нам мыслить. Ну и конечно, о том, как мы ему мешаем это делать, оказавшись из-за информационных перегрузок в состоянии перманентной тупки.
Кстати, наука уже придумала, как эту тупку назвать. Раньше учёные пользовались деликатным понятием «прокрастинация», а теперь, когда её последствия уже дали о себе знать, они пошли дальше. Новая реальность нашего общества – «информационная псевдодебильность».
В будущем году количество людей, страдающих от болезненной гаджето-зависимости, приводящей к той самой информационной псевдодебедильности, приблизиться к 30%. То есть, мы с вами последовательно вкручиваемся в массовую идиотию, а потом удивляемся – почему всё так стремительно катится в тартарары…
Удивляться нечему – нас раздавливает цифровая цивилизация. Впрочем, мы и сами, не без удовольствия, и не осознавая последствий, ложимся под этот информационный каток. Вот почему в аннотации к моей книге значится: «Книга для интеллектуального меньшинства».
Скоро мы все с вами поделимся на две несоприкасающиеся вселенные – рай для умных и ад глупых. Причём, граница, разделяющая эти два мира, будет помощнее любого «железного занавеса».
Оказаться в мире умных – это достойная цель на будущий год, да и на всю оставшуюся вам жизнь. Думаю, вам она может приглянуться! Моя же задача, как учёного и психотерапевта, помочь вам с инструкциями, что я изо всех сил стараюсь делать. Чувствую себя немножечко Дедом Морозом…
С наступающим!
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