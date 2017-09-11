Книжная сеть «Республика» откроет третий магазин в Петербурге

В октябре на Невском проспекте, 45 появится третий магазин сети книжных магазинов «Республика». Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба компании. На данный момент в Петербурге открыто два магазина московской сети, первая точка в городе появилась в 2015 году. Всего «Республика» насчитывает 27 магазинов в двух столицах.

Сеть «Республика» была основана в 2006 году и принадлежит предпринимателю Вадиму Дымову, он также известен как основатель «Дымовского колбасного производства» (бренд «Дымов»). Помимо продажи книг, «Республика» специализируется на торговле подарками, канцтоварами, товарами для детей, предметами декора, посудой.

Третья петербургская «Республика» займет помещение площадью 190 квадратных метров, магазин станет флагманским. На Невском, 45 будут проходить книжные презентации, встречи с авторами и автограф-сессии, мастер-классы и бесплатные лекции.

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