Татьяна Толстая, Евгений Водолазкин и другие вошли в рейтинг лучших русских писателей

Проект Russia Beyond the Headlines опубликовал рейтинг 112 величайших русских писателей, куда помимо классиков отечественной литературы — Достоевского, Булгакова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Бунина, вошли современные и молодые писатели и поэты. Среди них — петербургский филолог, преподаватель СПБГУ, писатель Андрей Аствацатуров, Татьяна Толстая, Евгений Водолазкин, Михаил Елизаров и многие другие авторы.

«Редко переводимый Андрей Аствацатуров — прежде всего преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, но он также известен благодаря автобиографической книге, которая описывает его жизнь и творческое развитие сквозь флешбеки из прошлого. Впервые слава настигла его, когда в 2009 году вышла книга «Люди в голом» — первая в трилогии, которая также включает «Скунскамеру» (2010) и "Осень в карманах" (2016)», — так пишут авторы рейтинга о петербургском филологе.

Первое место среди русских писателей занял Александр Сергеевич Пушкин, за ним следует Лев Толстой, на третьем месте — Федор Достоевский. В десятку также входят Николай Гоголь, Иван Тургенев, Михаил Лермонтов, Антон Чехов, Максим Горький, Михаил Шолохов и Борис Пастернак. Среди современных писателей и поэтов— Герман Садулаев, Сергей Шаргунов, Алиса Ганиева, Вера Полозкова, Владимир Сорокин и многие другие.