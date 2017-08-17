В Пушгорах пройдет третий фестиваль Сергея Довлатова «Заповедник»

С 15 по 17 сентября в Псковской области будет проходить третий фестиваль имени Сергея Довлатова «Заповедник». Форум посвящен жизни и творчеству писателя и собирает его поклонников из разных городов и стран. В рамках мероприятия гости совершат прогулку по довлатовским местам и знаковым элементам для нескольких поколений.

В программе фестиваля «Заповедник» также ожидаются кинопоказы и театральные постановки, изобразительные и фотовыставки, лекции, встречи с писателями, философами, режиссерами и музыкантами. Неотъемлемая его часть — поездка в Пушкинские Горы и посещение дома-музея писателя в Березино.