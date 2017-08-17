В Пушгорах пройдет третий фестиваль Сергея Довлатова «Заповедник»
С 15 по 17 сентября в Псковской области будет проходить третий фестиваль имени Сергея Довлатова «Заповедник». Форум посвящен жизни и творчеству писателя и собирает его поклонников из разных городов и стран. В рамках мероприятия гости совершат прогулку по довлатовским местам и знаковым элементам для нескольких поколений.
В программе фестиваля «Заповедник» также ожидаются кинопоказы и театральные постановки, изобразительные и фотовыставки, лекции, встречи с писателями, философами, режиссерами и музыкантами. Неотъемлемая его часть — поездка в Пушкинские Горы и посещение дома-музея писателя в Березино.
Среди театральных показов — спектакль-квартирник «Невидимая книга», созданный по записным книжкам Довлатова. Его покажут в ночном клубе. В свою очередь, пемьера иммерсивного спектакля московского режиссера Талгата Баталова состоится на улице — постановка создана в формате экскурсии и пройдет по дороге от автобусной станции в Пушкинских Горах до дома писателя в Березино. В Псковской филармонии гостям фестиваля представят литературно-драматический вечер «Довлатов.Way», в роли Довлатова — народный артист России, ведущий актер Александринского театра Петр Семак.
Традиционно в рамках фестиваля состоится бесплатный концерт на месте бывшей автобусной станции, с которой когда-то Сергей Довлатов отправился в Пушкинские Горы, где позже работал экскурсоводом.
В рамках «Заповедника» также будут открыты три выставки, одной из которых станет коллекция живописи и графики друга Сергея Довлатова — Гаги Ковенчука, которую представят его жена и сын.
Гостям также покажут фильм Бориса Хлебникова «Аритмия». Работа стала победителем фестиваля Кинотавр-2017. Зрители смогут увидеть ленту до ее выхода в российский прокат, а также встретиться с создателями и актерами этой картины. В программе будут представлены творческие встречи с известными деятелями культуры, лекторий и киноклуб, открытие уличной инсталляции, вручение премии лучшему экскурсоводу, традиционный «фуршет на газетах» у дома Довлатова и многое другое.
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