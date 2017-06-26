Шнуров и Пиотровский готовят книгу об истории русского мата

По информации сайта «Собака.ru», Сергей Шнуров и Борис Пиотровский начали работу над совместной книгой об истории русского мата. На данный момент известно, что между Пиотровским и лидером группировки «Ленинград» достигнута договоренность, готовится рукопись будущего издания. Сроки выхода книги пока не называются.

Книга о русском мате выйдет в издательстве «Арка» — главным в городе поставщик интеллектуальных бестселлеров — идеологом которого является Борис Пиотровский. Среди книг издательства — «Феноменология архитектуры Петербурга» Александра Степанова, пособие Изабель Глорье-Дезуш «Как говорить с детьми о традиционном искусстве народов Африки, Америки, Азии и Океании», сборник статей Михаила Пиотровского «Для музеев нет табу. 50 статей за 10 лет», а также богато иллюстрированная книга профессора Евгения Анисимова «Русское искусство глазами историка, или Куда ведет Сусанин».

За свою издательскую деятельность Борис Пиотровский в этом году был номинирован на премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2017 журнала «Собака.ru».

Напомним, в этом году группировка «Ленинград», лидером которой является Сергей Шнуров, отмечает 20-летний юбилей гастрольным туром «20 лет на радость». Также в июне вышла книга «„Ленинград“: невероятная и правдивая история» журналиста Максима Семеляка — прочитать отрывок из нее можно тут.