Вы занимаетесь литературой, театром, танцем, но стали профессиональным математиком. Почему?

В юности я оказался созерцателем разрушительного процесса, который повлиял на мой образ мышления. Страна развалилась, люди, которые были носителями идеологии, стали ненавидеть то, что только что проповедовали. Тогда я понял, что людям, системам, форматам не стоит доверять, и увидел единственный ход выживания — он связан с игровыми пространствами, символическими дорожками и, соответственно, математикой.

Вы выросли в небольшом городке в Латвии, потом долгое время жили в Москве, работали в Индии, Европе и Америке. Как в итоге оказались в Петербурге?

В середине 1990-х в Латвии я видел только разрушение культуры, науки и человека, а в Москве были гигантские потоки разнообразия. Отучившись в МГУ, защитив кандидатскую, уехал в Индию, в Аллахабад. До сих пор рассматриваю его как второй дом. Четыре года назад меня позвали в Питер. Я имею основания находиться в Петербурге — моя бабушка блокадница, ее родители, брат, сестра умерли здесь от голода. Это очень трагичное и тяжелое пространство, в первую же зиму меня качнуло в лютую болотистую депрессию, хотя раньше подобного не случалось. Но для меня честь и ответственность здесь находиться. На Западе невыносимо — чувство такое, как будто внутренняя свобода пропущена через соковыжималку и стерильно упакована.

Как получилось, что вы написали «Равинагар» — роман о безумии, действие которого происходит в вымышленном индийском городе, но смешано с мифами, отрывками из дневников сума­сшедших, историями из вашего опыта работы в психбольнице?

Появился страх, он начал писать текст и просуществовал где-то неделю. Я начал взаимодействовать с ним как с ритмической сущностью, как с орнаментом, используя наработки, которые вел годами, — так проявилась теория праузоров. «Равинагар» писался как спонтанное существование, это не способ реализации, это был мой дом. Не часть меня, а пространство, где я жил и ходил. Этот текст — карта города, который находится в осаде.

И как вы отреагировали, когда текст номинировали на «Нацбест»?

Да особо никак. Я не очень знаком с литературными премиями, ощущения как от участия в телешоу «Танцуют все», на которое я ездил в 2013 году как внеформатный танцор. Текст и так прочли несколько тысяч человек. Он уже сыграл свою роль, чуть-чуть согрел пространство, теперь пусть распространяется или растворяется. Даже не знаю, что лучше: чтобы он жил или сгинул.