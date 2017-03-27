Главный редактор издательства «Лимбус Пресс», писатель Павел Крусанов выбрал по нашей просьбе пять отличных книг, которые прочел недавно.
5 актуальных книг, которые нужно читать прямо сейчас
Александр Снегирев «Как же ее звали?..»
Из года в год Снегирев пишет все лучше и лучше. А в этом сборнике и вовсе есть рассказы, которые можно признать эталоном жанра, столь безупречно они исполнены. И рассказчик у него отличный: живой, без дутых комплексов мужественности, ироничный, не страшащийся показаться простоватым, смешным, нелепым. Полное доверие. Словом, не книга – шкатулка с жемчугом. Крупным и дорогим.
Леонид Юзефович «Зимняя дорога»
Основанная на документальном материале, эта книга уже стала в прошедшем году лауреатом двух самых громких литературных премий – «Национальный бестселлер» и «Большая книга». Надо сказать – вполне заслуженно. Речь здесь идет об одном малоизвестном эпизоде Гражданской войны – о белом генерале Анатолии Николаевиче Пепеляеве, возглавившем поход Сибирской добровольческой дружины из Владивостока в Якутию в 1922–1923 годах, и Иване Яковлевиче Строде, анархисте и красном командире, ставшем в период Якутской экспедиции роковым противником белых. По большому счету перед нами два сравнительных жизнеописания, почти как у Плутарха. Несмотря на потрясающие сцены мужества и воли, алчности и коварства, смирения и великодушия, ярко разыгранные как в документах, так и в авторских комментариях, после прочтения «Зимней дороги» читателя заполняет чувство какой-то вселенской меланхолии. Точнее – чувство неизъяснимой обреченности всех человеческих порывов и свершений, на какие бы благие идеи и благородные помыслы они ни опирались.
Аглая Топорова «Украина трех революций»
Прокручивая хронику последнего десятилетия украинской жизни, автор (15 лет проработавший в Киеве журналистом газеты «КоммерсантЪ») наглядно демонстрирует нам известную правоту майданной кричалки «Украина – не Россия». Что есть, то есть. Помня, к чему привел Россию собственный майдан девяностолетней давности, да и вообще имея отчетливое представление о том, каков он есть, русский бунт (в скобках заметим: бунт везде одинаков, и нет народа, который предъявил бы его миру осмысленным и милосердным), наша страна в массе своей принимает необходимость закона и его обеспечения (назовем это – вертикаль власти), а наша соседка – нет. Поэтому мы для нее – «рабы Путина», а она для нас – «майдан головного мозга». Между тем, в страхе перед хаосом нет ничего постыдного, как нет ничего постыдного в соблюдении техники безопасности, позволяющей избежать кровавой бани. А кровавя баня там будет, если Украину не возьмут под внешнее управление США (не годится), Россия (не впервой) или добрые инопланетяне (как белых мышей для опытов). На эту тему можно было бы позубоскалить (как справедливо утверждал Козьма Прутков: продолжать смеяться легче, чем остановить смех), но, право, что-то уже не хочется.
Марат Басыров «ЖеЗеэЛ»
Предыдущий роман Басырова «Печатная машина» меня сильно зацепил. Поэтому новую его книгу брал в руки с ожиданием и тревогой: выдержит ли планку? Выдержал, ни на волос не понизил. Идея следующая. Прославленные люди на том основании, что оставили по себе память за гробом, законно претендуют на томик с развёрнутой историей своих мытарств в жанре ЖЗЛ, что прочим не по чину. Но разве это справедливо? А как же те, кому не повезло, кто, может быть, просто не совпал со временем? Бывает же подобное несовпадение по фазе… Как же те, кто подавал надежды, бился в окружении соблазнов и не устоял? Неужто судьба их не достойна нашего внимания? Басыров не пожелал предать забвению любезных его сердцу умников и мудошлёпов, тех, кто блистал как мог, но оказался пасынком в питомнике у привередливой судьбы. Жизнь его замечательных неудачников ярка, нелепа и трагична. И рассказ о них полон горькой правды. Правды и милосердия.
Василий Аксенов «Десять посещений моей возлюбленной»
У Василия Ивановича Аксёнова положение хуже губернаторского – хотя бы потому, что он невольно оказался в тени своего знаменитого тезки Аксёнова Василия Павловича. А между тем, это писатели совершенно разных дарований (не по масштабу – как тут измеришь? – по вектору), разных литературных школ и разных мировоззрений. Все книги Василия Ивановича – о Сибири, о малой родине, которая держит и не отпускает, как старые родители, как первая любовь. Именно первой юношеской любви и посвящен этот роман – лирическая история, случившаяся в сибирской Ялани. Сокращенная версия романа легла в основу спектакля «В.О.Л.К (Вот Она Любовь Какая)», второй год с успехом идущего на сцене московского Театра им. Маяковского. «Десять посещений моей возлюбленной» – литература редкого качества. И пусть доступ к ее богатству не прост и требует усилий, восторг перед открывшимися чудесами искупает все.
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