Сегодня, 13 марта, вышел новый роман классика русской литературы Владимира Сорокина «Манарага». Мы публикуем отрывок из аудиоверсии книги, озвученной актером Михаилом Горевым.
Аудиокнига: отрывок из нового романа Владимира Сорокина «Манарага»
Отстаивая звание гениального концептуалиста и пророка, Владимир Сорокин написал ироничную эпитафию бумажной литературе – после Нового Средневековья и Второй мусульманской революции книги больше не печатают, зато поедают: буквально.
Их начали использовать для необычного бизнеса — bookʼn'grill: на редких изданиях готовят блюда высокой и не очень кухни: шашлык на «Идиоте», стейк на первом издании «Поминок по Финнегану», каре барашка на «Дон Кихоте». Главный герой романа — шеф-повар Геза, специалист по русской классике.
Фрагмент предоставлен проектом «Аудиокнига Издательской группы "Эксмо-АСТ"»
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