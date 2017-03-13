Аудиокнига: отрывок из нового романа Владимира Сорокина «Манарага»

Отстаивая звание гениального концептуалиста и пророка, Владимир Сорокин написал ироничную эпитафию бумажной литературе – после Нового Средневековья и Второй мусульманской революции книги больше не печатают, зато поедают: буквально.

Их начали использовать для необычного бизнеса — bookʼn'grill: на редких изданиях готовят блюда высокой и не очень кухни: шашлык на «Идиоте», стейк на первом издании «Поминок по Финнегану», каре барашка на «Дон Кихоте». Главный герой романа —  шеф-повар Геза, специалист по русской классике.

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