На ярмарке в ДК им. Крупской распродадут книги по цене до 50 рублей

Накануне Международного женского дня в ДК им. Крупской пройдет книжная ярмарка: 4 и 5 марта здесь будут продаваться книги стоимостью от 10 до 50 рублей. Традиционная ярмарка раскинется на раскладных столах во дворе ДК с 11 до 17 часов.

По рекордно низкой цене все желающие смогут купить новые и букинистические книги: от проверенной классики и современных романов до профессиональных пособий и детских книг. Специальное предложение к празднику: в акции будут участвовать и кулинарные книги

Традиции проводить ярмарки в ДК им. Крупской уже почти сто лет — первую книжную распродажу организовали еще в 1922 году. Она прошла путь от почти стихийного книжного развала до крупнейшего центра книжной торговли в стране.