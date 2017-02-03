В Петербурге откроется книжный магазин имени Булгакова

Сеть «Буквоед» в 2017 году решила открыть в Петербурге магазин, посвященный Михаилу Булгакову. Называться новый книжный будет «Абырвалг».

Магазин наполнят привычным ассортиментом, но необычными предметами. «Буквоед» просит горожан помочь с оформлением пространства — создатели ищут артефакты периода НЭПа для воссоздания булгаковской атмосферы в «Абырвалг».

«Если у вас в шкафу, на чердаке, в гараже или на балконе, в кладовке или на деревне у бабушки сохранились вещественные свидетельства того времени и книги советской эпохи, вы можете дать этим предметам новую жизнь и безвозмездно передать их для создания пространства», — пишет «Буквоед». И просит присылать «любые, даже самые безумные, предложения и идеи» на почту.

Дата и район открытия книжного пока не называются.