Государственный Русский музей запустил виртуальный проект «Музей исчезнувших картин». В VR-экспозиции представлены утраченные произведения искусства — похищенные или уничтоженные. Среди работ можно увидеть полотна Айвазовского, Кандинского и Верещагина — и даже сгоревший деревянный храм Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге.
Появился виртуальный «Музей исчезнувших картин», в котором показывают утраченные произведения искусства
В экспозиции виртуального музея можно найти 17 объектов искусства. Среди них полотно «Бурлаки» Исаака Левитана, украденное из Дагестанского музея изобразительных искусств, «Рыболов» Константина Коровина, украденная из Вязниковского историко-художественного музея, «Радуга. Этюд» Архипа Куинджи и «Итальянский пейзаж» Ивана Айвазовского, иконы и картины кисти Василия Верещагина, Аполлинария Васнецова, Ильи Репина и других художников, а также VR-реконструкция Успенской церкви в Кондопоге. Уникальный памятник русского зодчества 1774 года постройки был полностью утрачен во время пожара в 2018 году.
Проект «Музей исчезнувших картин» запустил Государственный Русский музей совместно с РИА «Новости». Его цель — рассказать об истории произведений искусства и зодчества, которые были утрачены в годы Великой Отечественной войны, перестройки или «нулевых», пропали из музеев, частных собраний или экспозиций.
«Сегодня из ста восьмидесяти трех экспонатов, входивших в состав передвижной выставки 1940-1941 годов «Основные этапы развития русской живописи», только шестьдесят произведений вернулись в Государственный Русский музей. Благодаря проекту пользователи увидят две работы кисти известных русских художников Василия Верещагина и Аполлинария Васнецова, которые числятся пропавшими без вести. Поиск произведений продолжается», — рассказала заместитель директора Русского музея по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Ольга Бабина.
«Музей исчезнувших картин» доступен для iOS и Android.
Напомним, ранее Русский музей запустил виртуальный проект «Шедевры Русского», в котором представлены 10 произведений из коллекции музея, каждое из которых сопровождается аудиогидом в озвучке Михаила Боярского, Вячеслава Бутусова, Ивана Урганта, музыканта Дельфина, Аглаи Тарасовой, Михаила Шаца и других. А разработчики Google Arts & Culture создали виртуальную галерею «Искусство цвета». Все полотна в экспозиции размещены по цветовой гамме и разложены на оттенки. Теперь при помощи камеры на смартфоне можно побывать внутри полотен Рембрандта, Райли и Хокусая.
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