Фотофестиваль «Присутствие»: хорошее фото на документы, красивое старение и принт-скрин как пейзаж

Валя Ли

Большой маленький брат

«Дагэ» по-китайски означает большой (старший) брат. Это имя в 50-х 20 века Китай употреблял по отношению к СССР. В сознании старшего поколения жителей Китая до сих пор сохранилась мысль о русском товарище, главном помощнике в построении коммунистического мира. Сегодня основная часть энергетического сырья России поставляется в Китай. Аналитики прогнозируют, что к 2025 году экономика Китая станет лидирующей в мире. В цивилизационном масштабе происходит переориентация на Восток. «Младший брат» уже стал «Старшим». Количество китайских туристов в России растет каждый год — турпоток из Китая в 2018 году составил 1,3 миллионов человек. Но не смотря на массовость китайских групп, туристический бизнес с Китаем не приносит в бюджет России значительного дохода.

Сама тема взаимодействия России и Китая меня интересует давно, но как именно и что конкретно я хочу выразить стало оформлять где-то полгода назад. В проекте часть работ — это репортажные снимки, сделанные в Санкт-Петербурге и Москве в разных туристических местах, либо на фестивалях. Другая часть — это предметная фотография на которой я соединяю элементы китайской и русской культуры, её я снимала дома в самодельной студии.