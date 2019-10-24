«Севкабель Порт» на неделю превращается в площадку для фестиваля современной фотографии «Presence/Присутствие». «Собака.ru» выбрала 5 лучших событий: выставка с сериями о китайских туристах и покупке телевизоров в СССР, студия хороших фото на документы и встреча с художником, который превращает принт-скрины из Grand Theft Auto в пейзажную фотографию.
Фотофестиваль «Присутствие»: хорошее фото на документы, красивое старение и принт-скрин как пейзаж
Что такое фестиваль «Presence/Присутствие» и зачем на него идти?
В 2019 году мы привыкли к тому, что современное искусство может принимать любые формы: от тотальной инсталляции до 3-D видео, которое нужно смотреть в очках виртуальной реальности. Конечно, не нужно доказывать, как в начале 20 века, что фотография — искусство, но для массового зрителя она существует в собственном «загончике». Если фотовыставка — то распечатанные на бумаге изображения, сделанные на камеру, желательно, чтобы были похожи на Картье-Брессона, Марио Тестино или лучшие фоторепортажи World press photo. Сегодня с фотоискусством все сложнее: фотографией может быть смоделированный в Cinema 4D натюрморт, фильм, книга и даже принт-скрин из компьютерной игры. Институт ФотоДепартамент проводит фестиваль Presence/Присутствие, чтобы показать и рассказать о том, во что трансформируется фотография в мире цифровых коммуникаций. В этом году фестиваль переместится в «Севкабель Порт»: выставка «Коллективность. Ось мира» займет 1500 квадратных метров бывшего Кабельного цеха, с лекциями выступят фотографы и исследователи из Франции, Швейцарии и России, а бонусом — спектакли и перформансы.
Выставка «Коллективность. Ось мира»
Куратор Юрий Гудков отобрал 43 из 170 фотопроектов, присланных на конкурс. Среди участников — Яна Романова, сотрудничающая с изданиями Der Spiegel и Geo France, художница Софа Скидан и Александр Веревкин, автор фотокниги о поколении Z в современной России. Коллективность в названии выставки — это форма вопроса о том, чем окружено наше существование и как мы участвуем в том, как существуют другие.
25 октября–4 ноября
Кабельный цех
Севкабель порт
Валя Ли
Большой маленький брат
«Дагэ» по-китайски означает большой (старший) брат. Это имя в 50-х 20 века Китай употреблял по отношению к СССР. В сознании старшего поколения жителей Китая до сих пор сохранилась мысль о русском товарище, главном помощнике в построении коммунистического мира. Сегодня основная часть энергетического сырья России поставляется в Китай. Аналитики прогнозируют, что к 2025 году экономика Китая станет лидирующей в мире. В цивилизационном масштабе происходит переориентация на Восток. «Младший брат» уже стал «Старшим». Количество китайских туристов в России растет каждый год — турпоток из Китая в 2018 году составил 1,3 миллионов человек. Но не смотря на массовость китайских групп, туристический бизнес с Китаем не приносит в бюджет России значительного дохода.
Сама тема взаимодействия России и Китая меня интересует давно, но как именно и что конкретно я хочу выразить стало оформлять где-то полгода назад. В проекте часть работ — это репортажные снимки, сделанные в Санкт-Петербурге и Москве в разных туристических местах, либо на фестивалях. Другая часть — это предметная фотография на которой я соединяю элементы китайской и русской культуры, её я снимала дома в самодельной студии.
Наталья Резник
Проект «Старый мир»
«Я пытаюсь представить как наше общество будет выглядеть через 30-40 лет. По оценкам демографов, количество пожилых людей на планете к 2050 году составит более 2 млрд человек. Наверное, скоро мы столкнемся с совершенно другим составом общества (по крайней мере, в Европе и Азии). Вероятно, в будущем нас будут окружать пожилые официантки и стюардессы, с рекламных плакатов на нас будут смотреть не юные супермодели, а пожилые красивые женщины (кстати, рекламная индустрия уже почувствовала этот тренд и в рекламе появляется все больше пожилых лиц). Кино переполнено героями за 60, причем они исполняют не второстепенные характерные роли, а становятся героями-любовниками, протагонистами. Можно сказать, в культуре и искусстве старость начинает переживать новый Ренессанс - это является отражением социального тренда. В моей серии портретов, на которой я работаю в Западной Европе уже в течение двух лет, пожилые женщины сняты на фоне городского пейзажа — пейзаж в качестве фона для портрета был популярен в живописи Ренессанса».
Анна Пилипюк, Владимир Шипотильников
Мой первый телик
«Любительская фотография, существующая обособленно от устоявшихся профессиональных направлений, попадает в регистр неважного в силу ее массовости и обычности. Но как раз в типичности и подобии изображенного лучше всего ухватывается практика производства изображений как такая. Склонность к одному и тому же, к повторению шаблонов и паттернов не сводится к наличию цифрового поля, в котором люди размещают свои фотографии и просматривают чужие. Негласная общность формы, подобие без внешней связи — черта, присущая современникам как товарищам-по-времени. Ретро-документация единой формы, удерживающей вместе разделённое, закладывает горизонт возможности новой коллективности, положительное содержание которой ещё предстоит определить».
Лекции и перформансы: выбор редакции
Пятница, 25 октрября
19.00–21:30 Выездная студия хороших фотографий на документы
Устали от плохих фото на документы за бешеные деньги? В поп-ап студии Филиппа Белобородова вам сделают фото, которое не стыдно будет разместить не только в паспорте, но и в тиндере, при этом совершенно бесплатно. Организаторы утверждают, что если вы приведете друга, то вам подарят вторую распечатку драгоценного фото.
20:00–20:30 Перформанс «Частные истории» Сергея Уханова и Лены Лончаковой
Писатель Сергей Уханов и документальный фотограф Лена Лончакова участвовали в экспериментальном проекте Веры Мартынов TO STAGE PER FORMA на Второй сцене БДТ этой весной. Перформанс «Частные истории» — продолжение этой работы. Его покажут в видео-формате и параллельно в исполнении 12 перформеров, таким образом зритель станет соучастником действия и трансформирует его. Частные случаи — бытовые или интимные, озвученные перформерами в публичном пространстве, становятся опытом коллективного пере- и проживания. Типичность озвученных ситуаций призвана вызвать «трепетную радость узнавания» и чувство эмпатии. Однако отстраненность и некоторая механистичность перформеров позволяет заподозрить, что это не их личные истории, но те, что разлиты в воздухе.
Суббота, 26 октября
18:00–19:30 Лекция фотографа Тибо Брюне
Работая в традиции пейзажной фотографии, Тибо Брюне никогда не пользовался настоящей камерой — вместо этого он запечатлевает виртуальную реальность. Все началось с пейзажей в Grand Theft Auto и портретов солдат в Call Of Duty, а его последний проект Territoires Circonscrits фиксирует реальные объекты окружающей среды с помощью сканера Leica Geosystems, подобно 3D-моделям. Художник расскажет о своем подходе и о том, как это помогает критически оценить наши отношения с виртуальностью.
20:00 Медиаспектакль Inner Immigration (Внутренняя эмиграция)
Медиа-художник Денис Протопопов размышляет о том, что кажущийся абсолютно личным и интимным опыт перестает быть таковым в мире, где граница между реальным и виртуальным отсутствует. Протоколы передачи данных, интерфейсы и устройства незаметно меняют жизнь людей, а киборги сейчас не существа из плоти и машины, они опосредованны через отношения с цифровыми объектами. Протопопов использует гипертекстовое произведение, многоканальное видео и дополненную реальность, чтобы рассказать о повседневном опыте в постцифровом обществе.
Воскресенье, 27 октября
12:00–13:00 Лекция Николаса Полли
Николас Полли – швейцарский фотограф и графический дизайнер, преподаватель одного из лучших художественных ВУЗов Швейцарии ECAL и со-основатель журнала о фотографии YET Magazine. В своем выступлении Николас Полли наметит контакты между графическим дизайном и фотографией, прорисовывая их через примеры из своей практики. Кроме того он затронет тему работы с несколькими авторами над их книжными проектами, и как совместная работа привела к более сильному видению результата.
16:30–17:30 Лекция Александра Буренкова «Не только соцсети. Новые формы коллективности в современных художественных практиках: от перформансов в Telegram и игр живого действия до создания коммун»
Не пугайтесь длинного название лекции исследователя и куратора Александра Буренкова, речь пойдет о том, как опыт компьютерных и видеоигр меняет практику современных художников. Логика игровой механики становится руководством к действию, в соответствии с которым проектируются современные города, разрабатываются новые изобретения и переопределяется социальное взаимодействие между людьми.
Пятница, 1 ноября
20:30 Спектакль по мотивам фотопроекта «Не только любовь»
Спектакль Максима Фомина на основе фотопроекта Ольги Бушковой «Как я пыталась уговорить своего мужа завести детей» и текста, в который вошли дневниковые записи и расшифровки диалогов молодой пары из Ростова, эмигрировавшей в Швейцарию. ««Я всегда мечтала быть матерью. Мой муж всегда приводил рациональные аргументы против. Ключевой его аргумент: женщина рискует превратиться в домохозяйку, если родит, до того, как состоится профессионально. В конце концов, мы заключили соглашение: если я докажу ему, что я — фотограф, он согласится завести детей. На мастер-классе Алекса Майоли я начала делать проект о том, что мечтаю стать матерью. Этот проект сейчас закончен и оформлен, как фото-книга "Как я пыталась убедить моего мужа завести детей"».
Фестиваль современной фотографии «Присутствие/Presence»
25 октября–4 ноября
Севкабель порт
Подробности и билеты тут
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