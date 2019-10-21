14 ноябре в KGallery откроется выставка «Моисей Наппельбаум. Портрет эпохи». В экспозиции представят более 100 портретов выдающихся деятелей культуры, науки и политики — от фотографий Анны Ахматовой и Сергея Есенина до Отто Шмидта и Владимира Ленина.
В KGallery покажут фотопортреты Ахматовой, Есенина и Пастернака — в объективе Моисея Наппельбаума
В рамках выставки «Моисей Наппельбаум. Портрет эпохи» в KGallery представят фотопортреты самых знаменитых и знаковых деятелей культуры, науки и политики XX века: Анны Ахматовой, Александра Блока, Сергея Есенина, Максима Горького, Алексея Толстого, Бориса Пастернака, Всеволода Мейерхольда, Владимира Татлина, Владимира Ленина, Семена Буденного, Льва Ландау, Отто Шмидта и других. Покажут и личные документы, ранние работы и личную камеру Наппельбаума — именно на нее фотограф снял портрет Ленина в 1918 году.
Моисей Наппельбаум родился в Минске, где открыл свое первое фотоателье. Позже оно появилось в Петрограде — и стало настоящим творческим клубом, в стенах которого собирались многие выдающиеся личности. Наппельбаум стал первым советским фотографом, удостоившимся звания «Заслуженного артиста республики», а также автором первого художественного фотопортрета Владимира Ленина.
«Моисей Наппельбаум вошел в историю мировой фотографии как мастер художественного и психологического портрета, фотограф советской культурной и политической элиты. Он считается основоположником фотопортрета, создавшим собственную, только ему присущую технику исполнения, и совершившим революционные по тем временам эксперименты с освещением в кадре», — говорят в KGallery.
Выставка «Моисей Наппельбаум. Портрет эпохи» в KGallery на набережной реки Фонтанки, 24 продлится с 14 ноября 2019 года по 10 января 2020 года.
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