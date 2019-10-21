В KGallery покажут фотопортреты Ахматовой, Есенина и Пастернака — в объективе Моисея Наппельбаума

Моисей Наппельбаум родился в Минске, где открыл свое первое фотоателье. Позже оно появилось в Петрограде — и стало настоящим творческим клубом, в стенах которого собирались многие выдающиеся личности. Наппельбаум стал первым советским фотографом, удостоившимся звания «Заслуженного артиста республики», а также автором первого художественного фотопортрета Владимира Ленина.

«Моисей Наппельбаум вошел в историю мировой фотографии как мастер художественного и психологического портрета, фотограф советской культурной и политической элиты. Он считается основоположником фотопортрета, создавшим собственную, только ему присущую технику исполнения, и совершившим революционные по тем временам эксперименты с освещением в кадре», — говорят в KGallery.

Выставка «Моисей Наппельбаум. Портрет эпохи» в KGallery на набережной реки Фонтанки, 24 продлится с 14 ноября 2019 года по 10 января 2020 года.