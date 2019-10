Куратор венецианской биеннале Ральф Ругофф: «Эрмитаж теперь не про искусство, а про инстаграм»

Похоже на ситуацию в России.

Почти везде такая ситуация. Возьмем Индию: второй раз страна делает свой павильон, потому что правительство не заинтересовано. Есть много богатых индийских коллекционеров, которые хотят проспонсировать выставку. Но необходимо официальное письмо министра культуры, официальное разрешение.

Как вы искали художников для основного проекта, это же огромный объем исследовательской работы?

Я работаю куратором 25 лет, у меня уже есть приличный багаж знаний. (смеется) Я ищу новых художников в интернете, просматриваю журналы, каталоги. Во время путешествий я посещаю выставки и знакомлюсь с художниками. Иногда возвращаешься из поездки и думаешь: «Зачем я туда поехал! Ничего интересного не нашел». Датские художники Elmgreen & Dragset, курировавшие прошлогоднюю биеннале в Стамбуле, нашли невероятных художников буквально из ниоткуда. Из таких мест в США, куда не ступала нога куратора, in the middle of nowhere. Я спросил у них: «Где вы откопали это искусство?» Они ответили: «В инстаграме!» я не пользуюсь инстаграмом, поэтому многое упускаю.