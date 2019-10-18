Куратор венецианской биеннале Ральф Ругофф: «Эрмитаж теперь не про искусство, а про инстаграм»

В этом году в рамках основного проекте Биеннале представлено 79 художников, но российских среди них нет. Что не так с нашей арт-сценой?

С российской арт-сценой все замечательно. Дело вот в чем: на предыдущей Биеннале показали около 130 художников, я же хотел урезать количество, чтобы облегчить восприятие выставки. Вначале у меня был список из 150 человек, а затем я начал его сокращать. В подборке были, в том числе, два российских и два бразильских художника. Но ни один не попал на выставку в итоге. При этом мы показали артистов из Украины, Литвы, Польши, Румынии, Аргентины и Уругвая, Мексики. Раньше кураторам хотелось быть уверенными, что они включили художника из каждой страны. Я же решил, что лучше сделать выставку поменьше. Что хорошо в Венецианской биеннале? То, что я уверен: там будут российские художники, потому что Россия покажет их в своем павильоне. Как и еще 95 стран. Основной проект Биеннале — такая вещь, в которой нельзя репрезентировать каждую страну земного шара, даже если в ней есть хорошие художники. Российское искусство, кстати, я показывал и в Лондоне, и в Лионе.

Что это были за художники?

Знаете, если я упомяну пару имен, то остальные российские авторы обидятся. (смеется) Но я думаю, что сейчас появилось поколение художников, которые получают заслуженное международное внимание. Например, Арсений Жиляев, с которым я работал и которого ценю. Кроме того я видел прекрасные фильмы Аслана Гайсумова, художника из Грозного. Кто еще? Тим Парщиков, Евгений Гранильщиков, группа «Синие носы», Таус Махачева.