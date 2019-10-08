Как продавать ковры, быть гопником, дивой и четырехногим перформером — рассказывает художница Данини

Твои ковры — окошки Windows «Не выходи из комнаты» и Ельцин, нарисованный в пейнте, мгновенно разошлись по рукам коллекционеров на ярмарке Cosmoscow, а также по соцсетям и даже попали на сайт Meduza. Поздравляю: теперь ты медийный художник. Проект о ностальгии по 2000-м, которая сейчас в моде, — осознанный шаг?

Я не делаю проект с расчетом, что он попадет в медиа, я не бью в одну точку постоянно, чтобы люди ассоциировали меня с определенной эстетикой или темой. Да, я стала более видимой, потому что много и долго работала. Банально, но нужно быть активным, чтобы тебя замечали. Однако я не выстраиваю стратегию, я делаю то, что мне хочется. Например, я придумала огромную инсталляцию в виде компьютерного пасьянса «Косынка», в который все играли в детстве. Я не знала, как реализовать такой большой проект, и идея долго пылилась. Потом уже я узнала о биеннале «Артмоссфера», где в итоге реализовался проект. Но бывает и такое: я делаю перформанс от и до на свои деньги, потому что мне необходимо прямо сейчас реализовать его в определенном месте и контексте.

Если бы эти ковры не были «меметичными», похожими на мемы, то вряд ли бы на них обратили внимание, как думаешь?

Понятно, что эстетика 90-х и 2000-х задевает многих, потому что это наше общее ближайшее прошлое. И я, человек с таким же прошлым, и работаю с тем, что мне близко, без всякого расчета. Мемы — это классный источник вдохновения, это коллективная практика обмена информацией, в которой много энергии. Мемы распространяются как клетки, очень быстро, активно, и прямо попадают или не попадают в твоё восприятие. И при этом они свободны от авторства. Мне нравится делать что-то, что может выглядеть как мем.