Покрас Лампас восстановил работу «Супрематический крест» в Екатеринбурге, против которой выступали православные активисты

Покрас Лампас, петербургский художник и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» , завершил восстановительные работы по арт-инсталляции «Супрематический крест» в Екатеринбурге, против которой выступали православные активисты. Арт-объект был создан 18 июля, однако уже на следующий день коммунальщики закатали его в асфальт. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Анну Клец, координатора фестиваля уличного искусства «Стенограффия».

«Покрас закончил работу. Она восстановлена согласно эскизу, который он переработал. Восстановили каллиграфию, и мы еще реставрировали поврежденные участки, которые выгорели либо облупилась краска. Работали всю ночь, и утром он уже улетел», – поделилась Клец.

Напомним, изображение огромного креста с заложенным в него отрывком из манифеста художника Казимира Малевича появилось на площади 1-й Пятилетки в Екатеринбурге 18 июля. Уже на следующий день коммунальные службы начали укладывать поверх работы асфальт. 26 августа Покрас Лампас должен был вернуть изображение на площадь, однако этого не произошло — организаторы фестиваля «Стенограффия» решили взять паузу из-за угроз противников данной работы. Позже художник выступил против преследования православной активистки Оксаны Ивановой, которая участвовала в акции против его работы. «Давайте не будем мешать понятия: то, что делали активисты на площади, подходит под категорию арт-перформанса, хеппенинга, высказывания, пикетирования, но явно не митинг», — утверждает Покрас Лампас в своем Instagram.

16 сентября стало известно, что петербургский художник изменил эскиз каллиграфии «Супрематический крест». Он повторяет рисунок плитки на площади Первой Пятилетки. Фигуры представляют собой три оторванных друг для друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия Покраса Лампаса — цитата из манифеста Казимира Малевича «Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты — бросаем вам дорогу». Линии не пересекаются друг с другом и представляют собой набор геометрических фигур, а не крест.

А совсем недавно, 5 октября, Покрас Лампас вернулся в Екатеринбург, чтобы переделать свою работу, вызвавшую скандал.

