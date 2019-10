Размер картины Devolved Parliament, что переводится как «Скатившийся парламент», составляет 4,2 на 2,5 метра — это самое большое произведение Бэнкси. Стартовая цена за изображение шимпанзе, заседающих в Палате общин, составила 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Торги длились около 13 минут — и финальная цена более чем в пять раз превзошла начальную.

Покупатель картины, а также ее продавец неизвестны — представители аукциона Sothebyʼs указывают на то, что она была приобретена у художника в 2011 году. Однако сам Бэнкси, реагируя на новый собственный рекорд в Instagram, говорит обратное. ««Жаль, что оно принадлежало не мне», — написал он.

Напомним, в январе 2019 года в Париже похитили работу Бэнкси, созданную в память о жертва теракта в концертном зале «Батаклан». Граффити было нанесено на специальное прозрачное полотно, которое крепилось к двери. Злоумышленники, совершившие его кражу, попали в объективы камеры видеонаблюдения. В сентябре в Париже также похитили работу, созданную в 2018 году в посвящение 50-летию студенческих протестов в Париже 1968 года.

В мае Бэнкси создал инсталляцию Venice in Oil (впервые маслом и на холстах!) и перформативно выставил на Венецианской биеннале. А в июне самый таинственный уличный художник создал работу Keep out. Граффити появилось в лондонском аэропорту Хитроу — оно располагается на проходе в зону таможенного контроля для прибывших из стран Евросоюза и является высказыванием создателя против выхода Великобритании из объединения.