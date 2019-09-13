Посетитель Центра искусства Помпиду в Париже напал с ножом на картину Даниеля Бюрена

Посетитель Национального центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду в Париже напал на картину французского художника Даниеля Бюрена. Он несколько раз надрезал полотно, прежде чем был задержан.

Нападавший, личность которого не раскрывается, мотивов содеянного также не называет — в настоящий момент он задержан для принудительной психиатрической экспертизы. Центр Помпиду инцидент не комментирует и не называет сумму ущерба. Однако, по предварительным подсчетам, она может оказаться значительной — полотна Даниеля Бюрена высоко ценятся на рынке произведений современного искусства. Так, в 2016 году полотно Даниеля Бюрена площадью в 4 квадратных метра было продано на международной ярмарке в Париже за 1,2 миллиона евро.

Даниель Бюрен — популярный французский художник-концептуалист, один из основателей парижской арт-группы позднего современного искусства БМПТ. Смысл своей деятельности Бюрен видел в ненавязывании, непостроении, нерешении того, как организовать внутренний порядок произведения — многие картины художника представляют собой чередование вертикальных полос двух цветов равной ширины.

Напомним, 27 января из инженерного корпуса Третьяковской галереи в Москве пропала картина Архипа Куинджи «Ай-Петри». Картина находилась в собрании Русского музея, но в эти дни была выставлена в Третьяковской галерее в рамках показа работ художника. По словам посетителей экспозиции, неизвестный под видом музейного работника подошел к картине, достал ее из рамы и благополучно скрылся.

Утром 28 января 32-летнего крымчанина Дениса Чуприкова задержали в поселке Заречье Московской области по подозрению в краже. Там же нашли и картину, на которой обнаружили несколько повреждений. Позже в Петербурге даже появился стрит-арт, посвященный инциденту, а Русский музей выпустил дождевики, сумки и футболки по мотивам «похищенной» картины Куинджи.

21 марта в Русском музее открылась камерная экспозиция работ Архипа Куинджи «Крымские виды в творчестве А.И. Куинджи». Среди шести представленных произведений в стены музейного комплекса Михайловского замка вернулась картина «Ай-Петри. Крым». Выставка была доступна для посетителей до 10 июля — после чего печально известную картину отправили на реставрацию. В свою очередь похититель картины заплатил за ее восстановлени 13 тысяч рублей.