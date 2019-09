В Манеже выступит куратор Венецианской биеннале 2019 года Ральф Ругофф

19 сентября в Манеже выступит Ральф Ругофф — куратор основной программы Венецианской биеннале в этом году. Выставка получила называние May you live in interesting times —псевдо-китайская поговорка, аналогичная русской «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Благодаря Ругоффу две площадки основного проекта — Венецианский арсенал и Центральный павильон Джардини — впервые в истории представили сразу две отдельные выставки вместо привычной одной. В проекте участвуют 79 художников и арт-групп, а том числе Лара Фаваретто, Шилпа Гупта, Slavs and Tatars, Артур Яффа. «Жизнь в эпоху перемен» — это отсылка к состоянию «пост-правды» современной эпохи: открытое использование манипуляций с помощью средств массовой информации и социальных сетей и порождение фейковых новостей и альтернативных фактов. На встрече в Манеже Ральф Ругофф расскажет об особенностях 58-й, текущей, биеннале, а также о собственном многолетнем опыте кураторства «в эпоху перемен». Ругофф с 2000 по 2006 год являлся директором Института современного искусства Уотис в Сан-Франциско (CCA Wattis Institute for Contemporary Arts), а с 2006 года возглавляет лондонский выставочный центр Hayward Gallery,

Программа «New Now в Манеже» — серия встреч с ведущими деятелями культуры, которые прямо сейчас меняют то, как мы ходим в музеи и взаимодействуем с искусством. В рамках программы с начала года в Манеже уже выступили: куратор проекта «Futuruins» в Венеции Дмитрий Озерков, директор музея Amos Rex в Хельсинки Кай Картио и директор музея Лувр Абу-Даби Мануэль Рабате. Куратор программы — Анна Кирикова.

Центральный выставочный зал «Манеж»

19 сентября 19:00–20:30

