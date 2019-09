В Париже похитили работу уличного художника Бэнкси, посвященную 50-летию студенческих протестов 1968 года

Кража произошла в ночь на 2 сентября. Неизвестные вырезали стрит-арт, который был нанесен на заднюю сторону металлического щита-указателя подземной автостоянки Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду.

Рисунок изображал крысу, прячущую морду за шарфом-арафаткой и держащую в лапах нож-резак. Работа была выполнена в июне 2018 года и стала посвящением 50-летию со дня студенческих протестов в Париже в 1968 году. По мнению Бэнкси, именно тогда зародилось уличное трафаретное искусство.

Напомним, в январе 2019 года в Париже похитили работу Бэнкси, созданную в память о жертва теракта в концертном зале «Батаклан». Граффити было нанесено на специальное прозрачное полотно, которое крепилось к двери. Злоумышленники, совершившие его кражу, попали в объективы камеры видеонаблюдения.

В мае Бэнкси создал инсталляцию Venice in Oil (впервые маслом и на холстах!) и перформативно выставил на Венецианской биеннале. А в июне самый таинственный уличный художник создал работу Keep out. Граффити появилось в лондонском аэропорту Хитроу — оно располагается на проходе в зону таможенного контроля для прибывших из стран Евросоюза и является высказыванием создателя против выхода Великобритании из объединения.