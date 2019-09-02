Серебрякова, Репин, Дейнека и Самохвалов: 20 выставок осени в Петербурге

Новый арт-сезон в Петербурге торжественно объявляем «осенью русского искусства» — открываются выставки Зинаиды Серебряковой, Ильи Репина, Александра Дейнеки и Александра Самохвалова, а также важных молодых петербургских художников. Кроме того — первый в России art-weekend, выставка иконически моделей Alfa romeo и фотографии подруги Фриды Кало Тины Модотти. «Собака.ru» собрала 21 премьеру в гиде по выставкам с сентября по декабрь.

Нельзя пропустить Музейные и галерейные блокбастеры, важные международные привозы и выставки, на которые можно пойти всей семьей

Серебрякова Зинаида. Автопортрет. 1910-е годы

Зинаида Серебрякова. «Живопись. Графика. Письма» Зинаида Серебрякова, возможно, самая популярная художница в России. Именно она, а не «амазонки авангарда» по нраву всем: искусствоведы ценят ее за мастерство, широкая публика— за точное попадание в современные идеалы красоты. Так было не всегда: после вынужденной эмиграции в Париж в 20-е она была практически забыта на родине — все изменилось после триумфальных выставок в Москве и Ленинграде в 1966 году. Галерея KGallery умеет делать выставки музейного уровня: на этот раз нам покажут 70 работ из частных коллекций: от пасторальных крестьянок в фамильном «Нескучном» до зарисовок из марокканского путешествия. И автопортреты, конечно. KGallery

12 сентября – 3 ноября

Эдвард Уэстон. Тина Модотти на плоской крыше, 1924 год

Тина Модотти. Серп и молот. 1927 год

Тина Модотти. Розы, 1924. Один из отпечатков находится в коллекции Мадонны

Тина Модотти. Фотограф и революционер Звезда голливудского немого кино, коммунистка, подруга Фриды Кало и Диего Риверы, фотограф, которую сравнивают с Родченко — все это один человек — Тина Модотти. В Петербурге покажут 60 работ: эксперименты с формой и зарисовки из жизни мексиканской бедноты чередуются с портретами обнаженной Тины авторства пикториалиста Эдварда Уэстона — ее возлюбленного и учителя. Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО

17 сентября–3 ноября

И.Е. Репин. 17 октября 1905 года. 1907, 1911 годы

И.Е.Репин. Запорожцы. 1880-1891 годы

Илья Репин. К 175-летию со дня рождения Ретроспектива Репина триумфально прошла в московской Третьяковской галерее и теперь приезжает в Петербург, а вместе с ней произведения из собрания Русского музея, по которым мы успели соскучиться — например, монументальное «Торжественное заседание Госсовета…». Покажут более 200 живописных и графических работ, а также документальные материалы, связанные с жизнью и творчеством художника. После Петербурга экспозиция переместится в Хельсинки и Париж. Пока погода окончательно не испортилась советуем посетить музей-усадьбу Репина «Пенаты» недалеко от Финского залива в поселке Репино, бывшей Куоккале — там самый известный «передвижник» прожил 30 лет до самой смерти. Русский музей, Корпус Бенуа

3 октября 2019-6 марта 2020

Александр Дейнека. Бег, 1932 год. ГУК ТО «Объединение “ИКХМ”» (г. Тула)

Александр Самохвалов. Девушка в футболке, 1930-е годы. ГБУК Архангельской области «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера»



Дейнека / Самохвалов Манеж приглашает на выставку-матч: на поле Александр Дейнека, представляющий Москву и Александр Самохвалов, выступающий за Ленинград. В 1920-е оба работали по сути в одной эстетике над схожими темами — Труд, Спорт, Война, создавали картины с красноармейцами и физкультурницами, шахтёрами и метростроевцами. Самохвалов прославился образом «советской Мадонны» — «Девушки в футболке», самая известная вариация которой хранится в Русском музее. Благодаря Дейнеке у нас есть хрестоматийные образы бодрых бегунов. Куратор выставки и ректор Академии художеств Семен Михайловский отмечает, что оба титулованных советских автора были открыты мировым тенденциям, европейскому и американскому искусству нового времени. За дизайн выставки отвечает архитектор Антон Горланов, который в этом году уже оформил проект «Христос в темнице» в Манеже и экспозицию российского павильона на Венецианской биеннале. Ноябрь 2019 — январь 2020

Центральный выставочный зал «Манеж»

Буквари и буквы в собрании Эрмитажа Самые красивые азбуки ищем в Эрмитаже: от иллюстрированного цельногравированного букваря 1692 года до роскошно оформленной «Азбуки в картинах» мирискусника Александра Бенуа, принадлежавшей цесаревичу Алексею Николаевичу. Покажут два уникальных букваря 1770-х годов, на немецком и французском языках в одном переплете – серебряном окладе, с личным экслибрисом великого князя Павла Петровича — будущего императора Павла I. За современность отвечают книги издательства «Арка» — азбуки , проиллюстрированные фрагментами картин и предметами из коллекции Эрмитажа, а также здания в жанре livre d’artiste («книга художника») – коллективный проект «Русский букварь» и «Азбучная молитва» Н.И. Казимовой. Государственный Эрмитаж

4 сентября 2019-12 января 2020

Шпалера «Поклонение волхвов», 1890 год

Шпалеры XIX–XX веков из собрания Эрмитажа Обычно на шпалеры в Эрмитаже мы смотрим прогуливаясь по Темному коридору — его украшают шедевры шпалерного искусства XV-XVI веков. Этой осенью музей показывает неожиданные экземпляры посовременнее, например, шпалеру «Поклонение волхвов», созданную фирмой лидера движения Arts&crafts Уильяма Морриса по оригиналу художника-прерафаэлита Берн-Джонса. Кроме того увидим последние поступления в коллекцию Эрмитажа – шпалеру Жана Люрса и напольный ковер по картону Фернана Леже. Эти работы были созданы в 30-е годы 20 века по заказу жены вице-президента французского сената, которая пыталась дать старинному искусству вторую жизнь, правда, не очень успешно. Государственный Эрмитаж, Главный штаб

18 сентября 2019-12 января 2020

Лев Сморгон «Скульптура, рисунок, живопись, фарфоровая пластика, стекло, игрушка»

Выставка к 90-летию со дня рождения Благодаря легендарному скульптору Льву Сморгону советские дети получили потешных пластмассовых бычков, мишек, пупсов и «Дядь Степ». В конце 50-х-начале 60-х серванты граждан наполнились его фарфоровой пластикой — статуэтками «Набулся, наделся», «Воробьи», «Сплетницы» и другими. При этом Сморгон работает и в камне, и в бронзе — в его мастерской в Коломягах хранятся десятки скульптурных произведений высочайшего художественного уровня. Выставка-признание в любви разместится на двух этажах Нового выставочного зала: на первом — скульптура, на втором – игрушки, фарфор, стекло, живопись, мелкая бронзовая и каменная пластика. Во внутреннем дворе музея покажут крупногабаритные каменные вещи. Государственный музей городской скульптуры

Новый выставочный зал

18 октября – 8 декабря

Борис Лурье. Американский нонконформист Борис Лурье — американский художник с ленинградскими корнями, который прошел через гетто и нацистские концлагеря, а потом основал в Нью-Йорке движение No!Art, члены которого презирали коммерческий поп-арта и пост-дадаизм. Отец Лурье разбогател в США, а сам художник радикально отказался от капиталистических отношений в искусстве — не торговал работами и не шел на компромиссы с кураторами крупных институций вроде Музея Уитни. Лурье называли «бедным братом Энди Уорхола» — он тоже использовал коллажность, образы масс-медиа и провокацию, но для критики консьюмеризма, реалий арт-рынка и конформизма. Лурье переработал собственную психологическую травму в коллажах, самый жесткий — «Железно-дорожный коллаж» 1959 года — товарный вагон, заполненный обнаженными трупами узников совмещен с изображением женщины на грани пин-апа и порнографии. Русский музей, Строгановский дворец

до 11 ноября

18+

Alfa Romeo: в погоне за красотой Эрарта уже показала итальянские шедевры автомобильного дизайна — спорткары Lamborghini и мотоциклы Ducati, на очереди — Alfa Romeo. Помните фильм «Выпускник» 1967 года с Джастином Хоффманом? Его герой катался на красном Alfa Romeo Spider с открытым верхом. В Петербург привезут известные модели марки – от ретро-экземпляров до современных звезд, дизайн-проекты, а также редкие архивные материалы. Заявлены Alfa Romeo Giulietta 1959 года, знаменитая не только скоростью, но и футуристичным обликом, а также Alfa Romeo 33 Carabo с «дверьми-ножницами» — новаторским решением, которое затем позаимствовали дизайнеры Lamborghini. Музей современного искусства Эрарта

11 ноября 2019–1 марта 2020

Фестивали и арт-ярмарки Где купить искусство за 500 рублей и какие маршруты предлагает петербургский art weekend



Музей истории религии

Фестиваль «Современное искусство в традиционном музее» Главное музейное приключение осени — современные петербургские художники внедряются в экспозиции традиционных и, по большей части, не самых очевидных музеев города. Куратор этого сезона — Дмитрий Озерков, руководитель Отдела современного искусства Эрмитажа. Мастер пиксель-арта Иван Тузов оккупирует Музей Печати, где хранятся настоящие печатные станки начала 20 века, а Семен Мотолянец, освоивший хозяйственное мыло как художественный материал, закономерно оказался в Музее Гигиены. Подробная программа на сайте фестиваля. Музей железных дорог России, Музей Арктики и Антарктики, Музей истории религии, Музей гигиены, Музей-квартира Л.Н. Гумилева, Музей печати

28 сентября-3 ноября

Marina Gisich gallery. Иван Горшков. Гиперпрыжок и муравьед

Студия Петра Швецова. Фотограф: Александр Лаврентьев

Art-weekend Встречаем первый в Петербурге (и России!) Art Weekend — выходные, когда галереи, арт-пространства и студии художников открывают свои двери и устраивают специальные лекции, выставки и экскурсии. Например, берлинский Art Weekend в 2018 году посетили почти 30 тысяч гостей. Петербургский аналог организует Северо-Западный филиал ГЦСИ, молодая команда которого в июле провела фестиваль современного искусства «Впередсмотрящий» на Форте Константин в Кронштадте. На два дня событие объединит все площадки Санкт-Петербурга, занимающиеся современным искусством: от галерей Anna Nova, Marina Gisich Gallery и Myth Gallery до независимых площадок FFTN и Kunsthalle nummer sieben. Список всех площадок смотрите на сайте Art Weekend. 5 и 6 октября

Ярмарка Sam Fair Ироничный петербургский ответ московской «серьезной» арт-ярмарке Cosmoscow: искусством торгуют с деревянных поддонов-палетт в ценовом диапазоне от 500 рублей до 50 тысяч. В прошлом году из-за посещения ярмарки Андрей Малахов чуть не опоздал на самолет — для него специально подогнали трап уже после завершения посадки. Чтобы не оказаться в такой ситуации выделяйте на просмотр стендов 130 художников из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Перми и других городов хотя бы пару часов. Среди участников этого года: экспонент российского павильона на Венецианской биеннале Александр Шишкин-Хокусай, Керим Рагимов и Петр Швецов , Ирина Корина, Ольга Тобрелутс, Владимир Абих, Стас Багс и другие. Полный список художников смотрите на сайте ярмарки. Музей стрит-арта

5-6 октября

Финальная выставка проекта “Waterfront / Водная линия” Проект “Waterfront / Водная линия” — это исследование городских набережных и прибрежных территорий в 4 точках Петербурга: Галерная гавань на Васильевском острове, набережная Охты, набережная Пряжки и пляж Финского залива на юго-западе города. Участники сначала провели полевое «расследование», а летом приступили к реализации задуманных проектов на выбранных территориях: организовали события для местных жителей (например, открытие Музея борщевика) и построили ряд арт-объектов. На отчетной выставке в Севкабель Порте покажут результаты полугодовой работы: арт-объекты, фотографии, видео и видео-инсталляции. Экспозиция разместится в 4 грузовых контейнерах. Проект реализован Институтом исследования стрит-арта и Датским институтом культуры в Санкт-Петербурге. Севкабель Порт

10 октября

Фестиваль КИБЕРФЕСТ-12 12 лет в Петербурге и других городах проходит фестиваль КИБЕРФЕСТ — срез происходящего в области медиа-искусства в России и мире. В этом году организаторов интересует в первую очередь VR-видео, а тема фестиваля — ID, в самом широком смысле: от психоаналитического термина до паспорта и даже традиционного портрета. Выставку ID в этом году уже показали в Венеции: самая смешная работа — шоколадный фонтан Владимира Раннева и Марины Алексеевой (как на банкетах 2000-х), на который проецировали персонажей советской медиареальности, например, Муслима Магомаева и танцоров ансамбля «Березка». 8 -14 ноября

Петербургское современное Выставки важных петербургских художников (с редкими вкраплениями москвичей)

Лиза Бобкова «Буферная зона» MYTH Gallery — новая галерея у Таврического сада, с белыми стенами, лепниной и старинной печью, показывает персональный проект молодой художницы Лизы Бобковой, которая уже успела поучаствовать в одной выставка с Маурицио Кателланом. Лиза одинаково ловко управляется как с металлом, так и с материями потоньше — человеческими чувствами и эмоциями. Выставка «Буферная зона» основана на 15 письмах от незнакомцев: разговоры о погоде, откровения, описания уродливых урбанистических пейзажей, признания. Художница перешифровывает их в одной ей понятные символы, тайные знаки и звуковые волны, а затем наносит на латунные пластины, ткань и бумагу — опыт, напоминающий практики шведской абстракционистки Хильма аф Клинт. MYTH Gallery

12 сентября–10 октября

Ася Маракулина «Железные нотки»



Ася Маракулина завоевала признание арт-общественности своими «тихими», тонкими и очень личными рисунками. Оказалось, что собрать призы на ярмарке Cosmoscow и Премии Курехина можно за акварели с комнатными растениями — на радость любителям петербургской графики. «В последнее время я чувствую, что становлюсь увереннее, — а когда понимаешь, чего хочешь, могут появиться железные нотки», — говорит Ася Маракулина. Первая выставка под крылом Marina Gisich Gallery— высказывание на тему обретения собственной интонации. Все изображенные в рисунках предметы одушевлены, это — набор характеров, чьи взаимоотношения, последовательность реплик, абрис движений художница буквально «взяла с улицы и затем возвратила обратно». Marina Gisich Gallery

27 сентября–16 ноября

Crocodile power

Ирина Дрозд

«Offline/online» Проект «Offline/online» состоит из двух слоев. Первый — собственное выставка, в пространстве которой зритель перемещается от фигуративной живописи и скульптуры к видеоарту, 3D анимации и VR. Второй — дополненная реальность, поэтому без смартфонов со специальным приложением не обойтись. Все работы предоставлены московскими и петербургскими коллекционерами, поэтому отдельный аттракцион — путешествие в квартиры собирателей с помощью VR-очков. Среди заявленных художников: Ирина Дрозд и Иван Плющ, Иван Тузов, Crocodile Power, а также художница и режиссер Вера Мартынов, которая недавно покинула БДТ и вернулась обратно в Москву. ДК Громов

19 сентября-6 декабря

Фокусное расстояние / «Фотолетопись «Пушкинской-10» «Пушкинская, 10» отмечает 30-летие выставкой аналоговой фотографии из коллекции Музея нонконформистского искусства, которая охватывает период с 1970-х по 2000-е годы. Странно, что об открытии не трубят на каждом шагу, ведь нам покажут всех звезд ленинградской – санкт-петербургской школы: Бориса Смелова, Александра Китаева, Александра Чежина, Евгения Мохорева, Игоря Лебедева, а также работы кинорежиссера Евгения Юфита. В рамках выставки состоится серия мастер-классов, лекций и творческих встреч с фотографами. Музей нонконформистского искусства

7 сентября–19 декабря

Марина Колдобская «Цветы и звери» Марина Колдобская — художник, куратор и арт-критик, одна из основательниц фестиваля Киберфест, которая 8 лет возглавляла филиал ГЦСИ в Петербурге. Фирменная гамма — красный и черный плюс белый, любимый стиль — «дикий», в духе наскальной живописи. Художественный метод распространяется на все форматы: от холстов и картонов с ярко намалеванными цветами и зверями совершается до большой настенной росписи. Особенно здорово архаичные образы Колдобской смотрятся на холщовых сумках и керамике — сказывается дизайнерское образование. Новый музей

19 сентября–20 октября

Андрей Чежин «Два АСа-два/ А.С. Пушкин и А.С.Чежин» Андрей Чежин — классик петербургской фотографии, который на своих черно-белых сюрреалистических отпечатках погружал под воду Медного всадника и Главный штаб. На Пушкинской, 10 Чежин открыл Музей канцелярской кнопки, а в начале этого года показал постмодернистскую выставку «Кнопка и модернизм» в Эрарте. Новый ироничный проект в камерной галерее ZERNO gallery приурочен к 120-летию со дня рождения «нашего всего» Александра Пушкина — полного тезки фотографа. ZERNO gallery

15 ноября -14 декабря