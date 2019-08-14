Выставки лета, которые вы пропустили: шедевры Лувра, нонконформисты и экспрессионизм в театре

Кроме громких выставок Константина Сомова, AES+F и коллекции Братьев Морозовых в Петербурге показывают античные памятники из Лувра, собрание начальника императорских винных погребов Павла Строганова и нонконформистов Москвы и Ленинграда. Важно — часы работы экспозиций в некоторые будние дни продлевают до разумных 20:00-21:00. «Собака.ru» рассказывает о 5 летниих выставках, которые можно посетить после офиса.

Фото: Кирилл Иконников

Фото: Кирилл Иконников



Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны Маркиз Кампана был крупнейшим коллекционером 19 века, аристократом, знатоком античности, археологом, а по совместительству — директором Римской ссудной кассы, принадлежавшей Ватикану. Он разрешил выдавать деньги под залог произведений искусства и закладывал шедевры собственного собрания, чтобы получить средства на новые покупки. В итоге маркиз попал под суд за растрату, а ценнейшая коллекция итальянского искусства от античности до 17 века пошла с молотка. Благодаря этому казусу Эрмитаж обогатился собранием античной скульптурой (в том числе монументальной статуей Юпитера), бронзы и керамики, то есть стал Эрмитажем, каким мы его знаем. Лувр приобрел античное золото и внушительное количество полотен итальянских мастеров XV–XVI веков. Выставка в Петербурге — историческое воссоединение большей части коллекции маркиза. Самый эффектный экспонат — гигантская кисть руки статуи императора Константина, большая часть которой хранится в Капитолийских музеях в Риме, а указательный палец приехал как раз из Лувра. Кроме этрусского саркофага супругов и фрагмента «Алтаря мира», созданного в честь победы римского императора Октавиана Августа над галлами, советуем присмотреться к роскошным итальянским майоликам в пышных позолоченных рамах. Государственный Эрмитаж, Манеж Малого Эрмитажа

Дополнительный часы работы выставки: вторник, четверг и суббота с 18:15 до 21:00

Стоимость билетов — 300 рублей (без льгот)

Билет дает право посещения только этой выставки, приобретается в кассе Малого Эрмитажа

Дворец графа П.С. Строганова. Библиотека.Жюль Мейблюм, 1865 год, из собрания Государственного Эрмитажа

Комната в голландском доме. Питер Янсенс Элинга,1623-1682 годы, из собрания Государственного Эрмитажа

Мадонна с младенцем. Ян ван Скорель. Из собрания Тамбовской областной картинной галереи

Забытый русский меценат. Собрание графа Павла Сергеевича Строганова В Эрмитаже, кажется, год коллекционера — одновременно показывают целых три знаковых для истории музея собрания. Павел Строганов служил обер-шенком императорского двора, то есть главный по винным погребам и поставкам к столу высочайших особ, много путешествовал, любил и собирал искусство, как и другие члены его богатейшей в России семьи — прадед Александр Сергеевич даже был президентом Академии Художеств. Отдавая предпочтение итальянскому Возрождению, Павел покупал и Антуана Ватто (эрмитажная «Капризница» как раз из коллекции Строганова), и Ван Дейка, и ««малых голландцев». В Николаевском зале собрали не только картины и скульптуру, которые стали частью эрмитажной коллекции, но и вещи из региональных музеев, например, нежную и воздушную «Мадонну с младенцем» Яна ван Скореля (ученика Дюрера!) из собрания Тамбовской областной картинной галереи. Государственный Эрмитаж

Николаевский зал

В среду и пятницу Эрмитаж работает до 21:00

Васми Рихард Рудольфович. Деревья в городе. 1980-е годы

Фрагмент экспозиции

Михнов-Войтенко Евгений Григорьевич. Из серии Тюбики. 1950-е годы

Москва-Ленинград. Нонконформизм 1950-х—1980-х годов Пока Эрмитаж реконструирует собрания аристократов, содержавших свои сокровища во дворцах, KGallery воссоздает атмосферу маленьких квартирок ленинградских собирателей неофициального искусства 1950-80-х годов — инженеров и профессоров технических институтов. Плотная «шпалерная» развеска, отсутствие привычных экспликаций и несколько десятков знаковых имен Москвы и Ленинграда — Владлен Гаврильчик, художники «арефьевского круга», абстракционист Михнов-Войтенко, а также Дмитрий Краснопевцев и Оскар Рабин. Значительная часть работ появилась в KGallery из собрания профессора Анатолия Сидорова и его супруги Галины Волковой, которые принимали и выставляли у себя в квартире художников-нонконформистов. Многие вещи поступили от фотографа и представителя ленинградского андеграунда Геннадия Приходько, некоторые работы были куплены непосредственно у авторов. Кстати, фотографии «квартирных» выставок и кухонных вечеринок художественной богемы тех лет тоже присутствуют. Почувствовать себя на интеллигентной кухне можно в кафе галереи, совмещенном с книжным магазином . KGallery

до 31 августа

11:00 до 20:00

«Американские боги».1925 год. Эскиз В. Дмитриева

Владимир Дмитриев В. Эскиз декорации к спектаклю «Эуген Несчастный» Э. Толлера.

Земля дыбом. Из истории театрального экспрессионизма Помните немой фильм ужасов «Кабинет доктора Калигари» — ломаные линии гротескных декораций, контрастное освещение, мрачный пустынный город, по которому бродит Сомнамбула? Оказывается, в русском театре немецкий экспрессионизм оставил след чуть ли не больший, чем в живописи и литературе. Само название выставки — напоминание о спектакле Всеволода Мейерхольда 1923 года, художником которого была «амазонка русского авангарда» Любовь Попова. Театральный музей собрал эскизы Юрия Аненкова, Михаила Ларионова, Натана Альтмана, приправил оригинальными костюмами 20-х годов, макетами декораций и фотографиями — изломы и косые линии, одиночество и отчужденность людей в послевоенном мегаполисе с его высотками, неоновыми огнями вывесок и тусклыми фонарями. Театральный музей

до 23 сентября

По средам с 13:00 до 21:00, с четверга по понедельник с 11:00 до 19:00