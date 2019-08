Выставки лета, которые вы пропустили: шедевры Лувра, нонконформисты и экспрессионизм в театре

Открытый архив. Наедине с собой

В обновленном читальном зале Aperto Masters (который появился еще во время биеннале Манифеста 10) показывают редкий видеоарт 1970-х годов, предоставленный немецкими коллекционерами. В программе: автор культового видео I Will Not Make Any More Boring Art Джон Балдассари, Гилберт и Джордж, которые в конце 60-х изображали «живые скульптуры» с золотой краской на лице и даже основатель видеоарта Нам Джун Пайк. Киноматериалы, неизвестные глобальной сети; радиопередачи 1990-х по искусству, в том числе интервью с участниками dOCUMENTA X в 1997 году, художественным руководителем которой впервые стала женщина — Екатерина Давид.

Читальный зал Aperto Masters

до 26 августа