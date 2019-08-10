В пространстве Mady by открылась выставка от благотворительной организации «Перспективы»
В Петербурге с 8 по 30 августа в магазине дизайнерской одежды Mady by творческого кластера «АРТМУЗА» пройдет выставка принтов и сувенирной продукции, созданных подопечными благотворительной организации «Перспективы».
Организаторы отмечают, что понравившийся экспонат можно приобрести за donation, а вырученные средства направят на развитие будущих проектов «Перспектив». В их число входят и арт-студии, которые содержатся за счет частных пожертвований. Об этом сообщает «Фонтанка».
Многие особые художники этих арт-студий популярны не только за пределами интерната, но и в других странах. Их работы находятся в собрании лондонского «Музея всего», были представлены в Музее Ахматовой, в лофт-проекте «Этажи», московском Парке Горького, в гамбургской галерее Die Schlumper и во многих других пространствах.
«Перспективы» — это партнёрство благотворительных организаций, помогающее детям и взрослым с тяжелой инвалидностью. В него входят организации «Перспективы», основанная в 1996, и «Новые перспективы», которая появилась в 2010 году. Первая же арт-мастерская в ПНИ была создана в 2001 году.
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