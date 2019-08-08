В Русском музее открылась выставка Константина Сомова

В экспозиции в Михайловском замке представлено более 100 живописных и графических работ из собраний музеев Москвы и Петербурга и частных коллекций. Предыдущая столь масштабная экспозиция работ художника проходила в музее 50 лет назад. Генеральным спонсором выставки стал банк ВТБ .

Константин Сомов — автор «галантных сцен», великолепных живописных полотен и портретов великих представителей Серебряного века. Художник родился в семье хранителя Эрмитажа А. И. Сомова. В Академии художеств он учился в мастерской Ильи Репина, затем присоединился к объединению «Мир Искусства», которое создали Александр Бенуа, Сергей Дягилев, организатор знаменитых «Русских сезонов», и Дмитрий Философов. Одной из наиболее известных работ Сомова стали эротические иллюстрации к куртуазному сборнику «Книга Маркизы». Художник уехал из страны в 1923 году, затем поселился во Франции и больше не возвращался в Россию.

Нынешняя выставка, как многие, которые проходят в Русском музее при поддержке банка ВТБ, нередко приурочены к юбилейным датам. Этот проект отмечает 150 лет со дня рождения художника. На выставке можно увидеть произведения всех периодов творчества мастера с середины 1890-х и до конца 1930-х. И всех жанров: тут и портреты известных деятелей Серебряного века, пейзажи, книжные и журнальные иллюстрации, театральные эскизы, скульптура и статуэтки.

Сомов входит в перечень самых дорогих русских художников. Но, наверное, не это главное. Вот, что писал о нем его друг Александр Бенуа:

«Пусть даже область сомовского творчества и ограничена, пусть она "ничего не открывает нового", "не расширяет нашего познания", "не занята решением неразрешимых проблем" и "не основывает нового эстетического учения", пусть она от начала до конца есть нечто заключенное в себя и нечто скромное, в ней, однако, живет та черта, которая останется более ценной, нежели все новшество, все "порывы к недосягаемому", все, чем нас теперь закармливают до полного пресыщения и от чего моментами хочется бежать без оглядки. Основная черта этого "скромного" искусства есть бесспорная его вдохновенность — истинная "милость божья". И надо думать, что когда все то марево, весь тот кошмар лжи, что сейчас наводнили царство искусства, будут изжиты, когда вся свистопляска современных архигениев так надоест, что уже никому не захочется глядеть на все их выкрутасы, то изголодавшихся по искренности людей потянет именно к искусству скромному, но абсолютно подлинному.

За примерами подобных "возвращений" не далеко ходить — ими полна история искусства. Люди одинаково нуждаются, как в велеречивом самообмане, так и в этих реакциях, в этих поворотах к правде, в этих "cures de verite’". И вот тогда среди очень немногих избранных и Сомов займет наверняка подобающее ему место ценнейшего для всех художника — к тому же художника, в котором чарующее русское начало чудесным образом сплетено с общечеловеческим. Поэзия Сомова окажется для всех понятной, близкой и дорогой, подобно тому, как постепенно познается всем миром общечеловеческая ценность Пушкина и Чайковского».