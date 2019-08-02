В Росфото покажут инсталляции джазового музыканта Владимира Тарасова, работавшего с Ильей Кабаковым

Легендарный джазовый музыкант Владимир Тарасов, известный по трио импровизаторов Ганелин—Тарасов—Чекасин (ГТЧ), привезет в Петербург свои «звуковые игры» — инсталляции, благодаря которым музыка становится визуальным объектом. На выставке Sound Paintings зрители увидят восемь работ, посвященных творчеству известных музыкантов и художников, близких друзей и соратников автора: саксофониста Ларри Окса, выдающегося американского контрабасиста Марка Дрессера, Владимира Чекасина, художника Юрия Дышленко и других. Ключ к экспозиции — инсталляция «Шестидесятые» под музыку в исполнении Майлза Дэвиса, Гленна Гульда и Джими Хендрикса.

В интервью сайту COLTA Тарасов рассказывал: «Я пришел к визуальному искусству благодаря Илье Кабакову, с которым мы дружим много лет, он меня просто вытолкнул в визуальное пространство, когда мы снова в 1991-м встретились в Дюссельдорфе и он соединил свою работу «Красный вагон» с моей программой «ATTO III (Drumtheatre)», посвященной людям, погибшим в ГУЛАГе.»

Sound Paintings

Владимир Тарасов

РОСФОТО

2 августа-15 сентября