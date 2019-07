Выставка AES+F «Предсказания и откровения»: технократический матриархат, шатер и Светлана Светличная

Предыдущая ретроспектива группы проходила в Петербурге ровно 12 лет назад в Мраморном дворце. В том же, 2007 году они представляли Россию на Венецианской биеннале с видеоработой Last riot — до этого группа не занималась видео. На выставке «Предсказания и откровения», созданной при поддержке московской галереи «Триумф», покажут сразу 5 их видео-работ — для каждого выстроен отдельный комфортный кинозал, поэтому несколько часов просмотра проходят незаметно.

Герои застывают в позах, подсмотренных в классической живописи , а Last Riot сравнивают с работами позднего Караваджо и художников маньеризма. Это немного странно: да, на фотографиях AES+F тоже красивые подростки, но совсем другой колорит — много оттенков розового и сиреневого, а у Караваджо — активный томато-красный, коричнево-желтый. Итальянский художник в период своего расцвета не изображал фигуры в солнечном освещении, источник света одни участки выделял, а другие оставлял в темноте, то есть появлялся контраст, который становится гротескным у маньеристов. В «Последнем восстании» нет сильного контраста, поэтому сравним его, например, с барочной живописью Джованни-Баттиста Тьеполо , у которого цветовое и световой решения похожи, а позы героев такие же театральные и немного неествественные, как у моделей AES+F.

Первая работа из трилогии о рае, аде и чистилище под названием The Liminal Space. Тема и эстетика практические такая же как в работе Action Half-Life, но есть нюанс. «Последнее восстание» — это «ад», где в фантастическом ландшафте компьютерной игры бесконечно сражаются друг с другом подростки-модели. Однако попытки умертвить противника не заканчиваются пролитой кровью — так же как и в кибер-пространстве смерть — только условность. «Это мутировавший мир, где застыло время, где все прошлые эпохи сосуществуют друг с другом, где жители утратили свой гендер и стали ближе к ангелам. Мир, где самые тяжелые, смутные или эротические фантазии обращаются в искусственную, зыбкую 3D перспективу. Герои этой новой эпохи имеют только одну идентичность, идентичность боевика последнего восстания».

LAST RIOT («Последнее восстание)

С «Первого всадника» началась серия «Ангелы-Демоны», в основе которой, как всегда у AES+F, классический для искусства сюжет — «Апокалипсис», откровение Иоанна Богослова из Нового Завета. В тексте описываются события, предшествующие Второму пришествию Иисуса Христа на землю. Девочка на тиранозавре — это интерпретация «девы на звере», «вавилонской блудницы», которую обычно изображают с чашей в руке (символ разврата, блудодейства) и верхом на многоголовом чудище. Парад ангелов и демонов из откровения Иоанна художники воплотили в серии фигур младенцев с хвостами и крыльями. В интервью Look at me 2016 года Евгений Святский рассказывает о восточных чертах новорожденных: «Мы наделили младенцев неевропейской внешностью, поскольку нам представляется, что христиан-европейцев должны будут судить представители других этносов (т.к. христианство, в основном, все-таки европоцентричная религия)». То есть после «Исламского проекта» AES+F продолжили издеваться над страхами белых европейцев перед другими цивилизациями. «Мы представляем апокалиптический парад, который не является концом старого мира. Это начало нового».

Произведения создавались специально для фестиваля lille3000 в Лиле в 2009 году. Черные блестящие фигуры из файбергласса на красных подиумах стояли на главной улице города, где в Средневековье жил поэт и теолог Алан Лилльский. В интервью художники рассказывают, что Алан Лилльский занимался интерпретацией библейского «Апокалипсиса», поэтому «Ангелы и демоны» на лилльских улицах — мостик между прошлым и будущим. И хотя приписываемое теологу авторство Apocalypse of Golias опровергнуто исследователями, метафора у AES+F получилась красивая.